هیاهوی آمریکایی ها درباره یک اتهام خیالی/"کپیتال هیل" آدرس غلط می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اعضای مجلس نمایدگان آمریکا با اشاره به اتهام دروغین واشنگتن علیه ایران، از لزوم آماده بودن ایالات متحده برای انجام هرگونه اقدامی علیه تهران سخن گفت.

"مایک راجرز" رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با شکبه خبری ای.بی.سی گفت : نباید گزینه نظامی را برای پاسخ به اقدامات ایران از روی میز حذف کنیم.

"مایک راجرز"

این عضو کنگره آمریکا در ادامه افزود : گزینه های دیگر همچون تلاش برای تشکیل یک ائتلاف جهانی علیه ایران نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

مقامات آمریکا در حال بررسی پرونده اتهام خیالی علیه ایران و همچنین شیوه های برخورد با آن هستند.

سناتور "جان مک کین" چهره سرشناس جمهوریخواهان نیز با انتقاد از سیاستهای آمریکا در قبال ایران، با واژه ای نامتعارف ایران را مورد خطاب قرار داد.

"نوآت گینگریچ" رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا نیز از چگونگی برخورد دولت آمریکا با ایران در مورد این پرونده اتهامی نیز انتقاد کرد و گفت : هدف آمریکا باید تغییر حکومت در ایران باشد.

گینگریچ در ادامه افزود : ما هنوز به طور مشخص اقدامی جدی برای برخورد با ایران انجام نداده ایم.

در همین رابطه سناتور "دایان فین اشتاین" رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا نیز در مصاحبه با فاکس نیوز گفت : از افزایش تحریمهای اقتصادی علیه ایران بهذویژه بانک مرکزی این کشور و همچنین تهیه فهرستی سیاه از تمام کشورها و شرکت هایی که با تهران در ارتباط هستند حمایت می کنم.

سناتور دایان فین اشتاین

فین اشتاین در ادامه فرافکنی های خود گفت : بدون انجام این اقدامات، نمی توان تهران را مجبور به تغییر رفتارش کرد.

از سوی دیگر، رسانه های عربی و وابسته به دولت آمریکا، تبلیغات گسترده ای را درباره اقدام عربستان برای طرح شکایت از ایران به راه انداخته اند.

رسانه های غربی همچنان با تاکید بر واهی بودن این ادعا همچنان به ارائه تحلیل درخصوص این پرونده اتهامی می پردازند.

برای مثال روزنامه ایندیپندنت در شماره امروز خود می نویسد : هر چند اتهام طرح شده از سوی آمریکا علیه ایران چندان محکم نیست، اما واشنگتن همچنان بر روی آن مانور می دهد.