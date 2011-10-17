استفاده پاپ از سکوی متحرک برای تسهیل حرکت/ تصویری از سکوی طلایی پاپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این سکوی متحرک با کمک افرادی حرکت می کرد و مزین به یک صفحه مرمین است . بندیکت شانزدهم نیز با یک دست میله های این سکو را نگاه داشته بود و گهگاه دست خود را از روی میله ها برمی داشت و برای شرکت کنندگان در مراسم دست تکان می داد.

پاپ 84 ساله که به آرامی اطراف محراب مرکزی راه می رفت و بالا و پایین پله ها می آمد به نظر می رسد نسبت به سایر روزها احساس نشاط کمتری دارد این درحالی است که سخنگوی واتیکان تأکید دارد استفاده پاپ از این سکوی متحرک بدون هیچ دلیل پزشکی بوده است. تنها هدف استفاده از این سکو تسهیل تلاش پاپ برای حرکت و کاهش خستگی وی بوده است.

همچنین گفته شده است که استفاده از این سکو برای پاپ امنیت بیشتری به همراه دارد. در ورود رسمی عشای ربانی کریسمس سال 2009 زنی که گفته می شد از مشکلات روانی رنج می برد با عبور از موانع سعی داشت به پاپ حمله ور شود و موجب افتادن پاپ شد، پاپ صدمه ندید اما یک کاردینال سالخورده که در مقابل وی بود دچار شکستگی استخون شد.

پاپ ژان پل دوم سلف بندیکت در سالهای آخر پاپی خود زمانی که بیماری پارکینسون وی پیشرفت کرده و مانع حرکت راحت وی شده بود از این سکوی متحرک طلایی رنگ استفاده می کرد.