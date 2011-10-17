به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر محمدی صبح دوشنبه در مراسم معارفه رئیس حوزه علمیه خواهران بافق اظهار داشت: طلاب باید در طول تحصیل خود در حوزه‌ های علمیه همواره به این سه اصل توجه جدی داشته باشند و آن را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.

وی با تاکید بر ضرورت تحول در حوزه ‌های علمیه تاکید کرد: تحول در کلام رهبر معظم انقلاب به معنای استفاده از ظرفیتهای حوزه برای پاسخ‌ گویی به نیازهای نظام و جهان اسلام است.

محمدی، حرکت در مسیر ولایت ‌فقیه را لازمه تحصیل و تهذیب خواهران طلبه عنوان کرد و افزود: خدمتی که خواهران طلبه می ‌توانند در جامعه بکنند بسیار با ارزش و مهم است و حضور آنان در عرصه ‌های مختلف می‌ تواند منشأ تاثیرات و برکات زیادی باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان یزد، ترویج آموزه‌های اهل بیت (ع) را ضروری دانست و افزود: حضور بانوان تاثیرگذار در عرصه بین المللی و بانوانی حرفهایی برای گفتن دارند و می توانند در بخش فکری و فرهنگی جامعه نقش آفرینی کنند، برای حوزه ضروری است.

وی عنوان کرد: حضور بانوان توانمند در عرصه بین‌ الملل، ظرفیتی است که حوزه می‌ تواند به خوبی از آن استفاده کند.

محمدی همچنین با اشاره به تاثیرگذاری بانوان طلبه در عرصه ‌های مختلف جهانی یادآور شد: حضور بانوان توانمند و متعهد در این عرضه یک ضرورت است و حوزه‌ ها باید بانوان توانمند را جذب کنند.

محمدی همچنین با اشاره به تعداد مدارس علمیه خواهران در سطح استان یزد افزود: در حال حاضر 13 باب مدرسه علمیه در استان یزد به فعالیت مشغول هستند که سه باب از این مدارس در سطح سه حوزوی معادل فوق لیسانس دانشگاهی است و بقیه در سطح دو حوزوی مشغول فعالیت هستند.

وی تعداد طلاب خواهر در استان یزد را هزار و 350 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر مقرر شده است در هر شهرستان یک باب مدرسه با ظرفیت 150 تا 200 نفر طلبه خواهر احداث شود که در بعضی شهرستانها این مدارس تکمیل و افتتاح شده است.

محمدی اظهار امیدواری کرد: ساختمان حوزه علمیه شهرستان بافق هم به زودی تکمیل و بهره‌ برداری شود.

وی افزود: از مبلغ سه میلیارد و 500 میلون تومانی که در سال 89 به حوزه‌ های علمیه برادران و خواهران استان یزد اختصاص یافته است، 38 درصد آن مربوط به حوزه علمیه خواهران است و از این مبلغ تاکنون یک میلیارد و 200 میلیون تومان جذب شده و بقیه منتفی است.

در این مراسم مریم دست ‌افشان به عنوان مدیر جدید حوزه‌ علمیه الزهرا (س) بافق معرفی شد.