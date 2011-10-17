مسابقات شنای باشگاه های کشور با نام"خلیج فارس" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا برتصمیم کمیته مشورتی و با تایید سرپرست فدراسیون شنا، مسابقات شنای قهرمانی باشگاه‌های کشور در سال 90 که آذرماه آغاز خواهد شد، تحت عنوان "خلیج فارس" برگزار می شود.

آیین نامه اجرایی مسابقات شنای قهرمانی باشگاه‌های کشور به هیئت‌های سراسر کشور ابلاغ شده و هیئت‌ها و باشگاه‌های شنا تا تاریخ دهم آبان‌ماه فرصت دارند برای حضور در این مسابقات آمادگی خود را به فدراسیون شنا اعلام کنند.

تهران و اصفهان میزبان واترپلو نوجوانان و جوانان

شهرهای تهران و اصفهان به عنوان میزبانان مسابقات واترپلوی قهرمانی رده‌های سنی نوجوانان و جوانان کشور انتخاب شدند.

براساس تصمیم کمیته مشورتی واترپلو و بنابر تقویم عملیاتی سال 1390 فدراسیون شنا، شهرهای تهران و اصفهان به عنوان میزبانان مسابقات واترپلو در رده‌های سنی نوجوانان (کمتر از 12 سال) و جوانان (کمتر از 14 سال) انتخاب شدند.

بر این اساس مسابقات رده‌های سنی 11 تا 12 سال و 13 تا 14 سال از تاریخ 12 تا 16 آبان‌ماه به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. همچنین در همین تاریخ اصفهان میزبانی رقابت‌های واترپلو رده سنی 16 تا 16 سال را برعهده خواهد داشت.

تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها تا تاریخ 9 آبان‌ماه فرصت دارند جهت شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کنند.