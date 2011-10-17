امکانات برای برگزاری سرشماری نفوس و مسکن در رباط کریم فراهم است

تقی سالک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به اهمیت این طرح ملی، شهرستان رباط کریم نیز با درایت فرماندار پرتوان منطقه با برگزاری بیش از ده ها جلسه تخصصی در حوزه های مختلف برای هر چه بهتر برگزار شدن طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن آماده اجرای آن است.

مسئول اطلاع رسانی سرشماری نفوس و مسکن این شهرستان همچنین به آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه اطلاع رسانی اشاره کرد و افزود: برگزاری گردهمایی شوراهای اسلامی شهر و روستا، برگزاری جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان، برگزاری مسابقات دانش آموزی با موضوع آمار و سرشماری و همچنین ارسال روزانه اخبار سرشماری رباط کریم به ستاد اجرایی استان بخشی از این اقدامات است.

سالک همچنین درخواست از ائمه جمعه و جماعات، مدیران مدارس برای بیان مطالب پیرامون سرشماری و هماهنگی با روابط عمومی های شهرستان برای انجام اقدامات تبلیغاتی در این زمینه را از دیگر فعالیتهای این ستاد برشمرد و در ادامه همچنین با تاکید بر اهمیت این طرح ملی از روابط عمومی های ادارات شهرستان خواست برای تبلیغات و اطلاع رسانی سرشماری نفوس و مسکن و اجرای هرچه بهتر این طرح ملی آستین های همت را بالا زنند.

تقی سالک در ادامه عنوان کرد: به رغم اینکه امسال کشور ما دو آزمون حساسی را پیش و رو دارد باید همه خود را در قبال این نظام مقدس اسلامی مسئول و پاسخگو بدانیم و نباید ذره ای از وظایف تعریف شده خود در این مقاطع کنونی کشورمان کوتاهی کنیم.

مسئول ستاد تبلیغات و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رباط کریم برگزاری طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن وهمچنین نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را طی روزهای آتی و نیز ماه های آینده را مورد تاکید قرار داد و خطاب به مدیران روابط عمومی های ادارات گفت: از آنجائیکه روابط عمومی ها در راستای اطلاع رسانی از نحوه برگزاری طرح سرشماری آمار و همچنین حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای نقش بسزایی دارند باید تلاش های خود را دو چندان کنند و بتوانیم با ایفای نقش اساسی خوداز این دو آزمون بزرگ سربلند بیرون آییم.

مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم اظهار داشت: باتوجه به اهمیت اطلاع رسانی درباره آمار و سرشماری عمومی که آبان ماه امسال برگزار می شود، باید با برنامه ریزی جامع و هدفمند ، بهترین بهره وری را از ظرفیت رسانه ها و روابط عمومی ها انجام داد.

مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سرشماری شهرستان رباط کریم ادامه داد: فرهنگ سازی و اعتماد سازی در بین مردم و تشویق و ترغیب مردم برای پاسخگویی درست به ماموران آمارگیر از جمله اقداماتی است که باید توسط روابط عمومی ها و رسانه ها انجام گیرد.

سالک با اعلام اینکه شهرستان رباط کریم آماده برگزاری هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن است ، خواستار مشارکت همه جانبه مردم با ماموران آمارگیری شد.

مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سرشماری شهرستان رباط کریم در پایان ازهمکاری و تعامل شایسته خبرنگاران و رسانه های جمعی شهرستان برای اطلاع رسانی و انتشار اخبار سرشماری در این عرصه حساس قدردانی کرد.

از بدو شروع برنامه ریزی برای اجرای طرح سرشماری آمار و نفوس مسکن ، سالک مدیریت روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم با ارسال بیش از ده ها خبر به رسانه های محلی و سراسری در این زمینه نقش ارزنده ای را از خود ایفا کرد و تاکنون براساس ارزیابی های صورت گرفته بیشترین اخبار این طرح را از میان شهرستانهای همجوار به خود اختصاص داده است .