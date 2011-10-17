خسارت سالانه 10 هزار میلیارد تومانی اعتیاد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صرامی صبح دوشنبه در همایش پیشگیری از مواد مخدر افزود: مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می‌شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود.

وی با بیان اینکه مواد مخدر آن دسته از سلول‌های دفاعی بدن را که مسئول از بین بردن مهاجمان به بدن هستند، کاهش می‌دهد افزود: همچنین تمامی داروهای مخدر و روان‌گردان، سلول‌های مغز و نواحی مخـتـلف بـدن را تـحت تاثیر منفی خـود قـرار می‌دهند و تعادل شیمیایی بدن را بر هم می‌زنند.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری عنوان کرد: در دهه اول و دوم و نیمه اول دهه سوم انقلاب اسلامی ایران از توسعه م و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی بخاطر توجه بیش از اندازه به مسائل سیاسی و اقتصادی بازماندیم.

وی ادامه داد: غفلت از یک نگاه سیستماتیک در عرصه پیشگیری، ضعف مداخله مراکز علمی و دانشگاهی، عدم ساختار مصوب در دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از اعتیاد موجب گسترش اعتیاد در کشور شده است.

صرامی، حوصله، تعهد و همگرایی،دیده بانی، رصد دائم کمیته هشدار مسائل و مشکلات نوظهور،باز بینی و نقشه برداری از راههای رفته در پیشگیری از اعتیاد،شناسایی راههای نرفته، آینده نگری و آیینده شناسی را از مهمترین راهکارها در امر پیشگیری از اعتیاد دانست.

به گفته وی 1600 نوع مواد مخدر برای به دام انداختن جوانان در آتش اعتیاد شناسایی شده است.