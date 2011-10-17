وضعیت برترین دانشگاههای جهان در فنی مهندسی/ 4 آسیایی در بین برترینها

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشته مهندسی و فناوری شامل رشته های مختلفی از مهندسی هوا فضا گرفته تا پژوهش در انرژی پایدار و طراحی نرم افزار و روبات ها هستند و در جدول مهندسی و فناوری در رتبه بندی تایمز که 50 دانشگاه تراز اول جهان معرفی شده است مانند سال گذشته، دانشگاه های ایالت کالیفرنیا برترین هستند. در این جدول از 5 رتبه برتر، سه موسسه به کالیفرنیا تعلق دارد.

وی افزود: در ایالت ماساچوست در شرق آمریکا نیز ام.آی.تی که با دریافت 8 میلیارد دلار وقف به خود می بالد، با کسب امتیاز 7/92 از مجموع امتیاز 100، مانند انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا در رتبه اول قرار دارد. دانشگاه برکلی با کسب امتیاز 91/7 جایگاه چهارم را اشغال کرده، در حالیکه دانشگاه استنفورد با امتیاز 4/91 و با فارغ التحصیلانی مانند "ویلیام هیولت" "دیوید پاکارد" و سایر بزرگان رشته الکترونیک در جای پنجم نشسته است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اشاره به سایر دانشگاههای تراز اول دنیا در رشته های فنی و مهندسی رتبه بندی تایمز گفت: چهار دانشگاه نیز از ایالت کالیفرنیا شامل لس آنجلس با رتبه 8، سانتا باربارا مشترکا با دانشگاه ایلینوی در رتبه 16، سان دیه گو با رتبه 24 و دیویس با رتبه 32 از جایگاه برتری برخوردارند. در مجموع 22 موسسه آموزش عالی آمریکا در بین 50 دانشگاه برتر دارای رشته های مهندسی و فناوری قرار دارند.

وی با اشاره به وضعیت دانشگاههای کشور انگلستان در رتبه بندی تایمز گفت: انگلستان دارای دانشگاه های تراز اول در رشته های مهندسی و فناوری است. سه دانشگاه این کشور شامل کمبریج، آکسفورد و امپریال کالج لندن جزو 10 دانشگاه برتر بوده و در مجموع این کشور دارای 5 دانشگاه تراز اول جهان است. قاره اروپا (به استثنای انگلستان) دارای 6 دانشگاه تراز اول در رشته های مهندسی و فناوری است.

مهراد درباره وضعیت دانشگاههای قاره آسیا اظهار داشت: قاره آسیا در جدول رتبه بندی دارای 10 دانشگاه برتر است. دانشگاه ملی سنگاپور با کسب رتبه 19 جهان در راس دانشگاه های آسیا قرار دارد. این دانشگاه با 14 دانشکده که فعالیت های خود را با 300 دانشجو در اواخر دهه 1970 آغاز کرد، اکنون در حدود 10 هزار دانشجو دارد.

برترین دانشگاههای دنیا در فنی و مهندسی

رتبه نام دانشگاه کشور امتیاز 1 دانشگاه MIT آمریکا 92/7 4 دانشگاه برکلی آمریکا 91/7 5 دانشگاه استنفورد آمریکا 91/4 8 لس آنجلس آمریکا - 9 انستیتو تکنولوژی زوریخ سوئیس 87/1 16 سانتا باربارا مشترکا با دانشگاه ایلینوی آمریکا - 18 دانشگاه تورنتو کانادا - 19 دانشگاه ملی سنگاپور سنگاپور - 20 پلی تکنیک لوزان سوئیس - 25 دانشگاه ملبورن استرالیا 67/4 28 دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ چین 66/1 31 دانشگاه شین هوا چین 65/6 32 دیویس آمریکا - 34 دانشگاه علوم و تکنولوژی پوهانگ کره جنوبی - 38 دانشگاه کاتالولیک لوون بلژیک - 43 دانشگاه فنی مونیخ آلمان -

وی درباره وضعیت دانشگاههای برتر در رشته مهندسی و فناوری گفت: در بین 10 دانشگاه برتر جهان در رشته مهندسی و فناوری، انستیتو تکنولوژی زوریخ در سوئیس با کسب امتیاز 1/87 رتبه 9 را به خود اختصاص داده است. همچنین برترین دانشگاه کانادا و هلند در رشته های مهندسی و فناوری به ترتیب دانشگاه تورنتو و پلی تکنیک لوزان هستند که رتبه های 18 و 20 را از آن خود کرده اند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: در قاره اقیانوسیه دانشگاه ملبورن حائز رتبه 25 است و امتیاز این دانشگاه 4/67 است. از کشور چین دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ و دانشگاه شین هوا، به ترتیب با کسب امتیاز 1/66 و 6/65 در مکانهای 28 و 31 نشسته اند. در کره جنوبی دانشگاه علوم و تکنولوژی پوهانگ با رتبه 34 جهان مقام نخست رشته های مهندسی و فناوری این کشور را به دست آورده است.

وی با اشاره به وضعیت دانشگاههای اروپا در این رتبه بندی گفت: نخستین دانشگاه بلژیک یعنی دانشگاه کاتالولیک لوون موفق به کسب رتبه 38 شده است. کشور آلمان که در عرصه های فنی پیشتاز است با دانشگاه فنی مونیخ در جایگاه 43 قرار دارد.

مهراد افزود: در مجموع از کشورهای ژاپن، کانادا و سوئیس هرکدام 2 دانشگاه، از استرالیا 3 دانشگاه و از چین 4 دانشگاه (با احتساب هنگ کنگ) در رشته های فناوری و مهندسی پیشتاز هستند. رشته مهندسی و فناوری شامل رشته های مختلفی از مهندسی هوا فضا گرفته تا پژوهش در انرژی پایدار و طراحی نرم افزار و ربات ها هستند.