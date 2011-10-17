به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در واقع کوششی است برای پاسخگویی به مسائل بنیادین روابط عمومی‌، کارکردها، ویژگیها و اثربخشی تکنیک‌های آن و هدف نهایی، پیشنهاد الگویی جامع برای کارکرد روابط عمومی در ایران است.

کتاب اخیر از سه فصل تشکیل شده است؛ در فصل اول ضمن نقل تاریخچه‌ای از روابط عمومی، ویژگی‌ها و کارکردهای روابط عمومی‌ها در دو بخش دولتی و خصوصی تشریح شده است.

فصل دوم کتاب به موضوع اثربخشی و روش‌های سنجش آن پرداخته شده و در ادامه تکنیک‌های کاربردی در روابط عمومی معرفی شده است.

در فصل سوم هم تلاش شده الگویی برای راهبردهای اصلی کار روابط عمومی‌ها تدوین و پیشنهاد شود. این الگو به پاس تلاش‌های مرحوم سیروس پارسا در حوزه روابط عمومی، «روابط عمومی پارسا» نام گرفته و نگارنده کتاب معتقد است الگویی مناسب و سازگار با ویژگیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران است.

کتاب 291 صفحه‌ای «روابط عمومی در ایران» در شمارگان 1500 نسخه و با بهای 3500 تومان از سوی دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها راهی بازار شده است.