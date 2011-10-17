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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

در قالب یک کتاب آمد/

پیشنهاد یک الگوی راهبردی برای کار روابط عمومی‌ها در ایران

پیشنهاد یک الگوی راهبردی برای کار روابط عمومی‌ها در ایران

کتاب «روابط عمومی در ایران» نوشته مشترک نظام بهرامی کمیل، داود اسدی و عبدالله خلیلی که تلاشی است تدوین الگوی راهبردهای اصلی کار روابط عمومی‌ها در ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در واقع کوششی است برای پاسخگویی به مسائل بنیادین روابط عمومی‌، کارکردها، ویژگیها و اثربخشی تکنیک‌های آن و هدف نهایی، پیشنهاد الگویی جامع برای کارکرد روابط عمومی در ایران است.

کتاب اخیر از سه فصل تشکیل شده است؛ در فصل اول ضمن نقل تاریخچه‌ای از روابط عمومی، ویژگی‌ها و کارکردهای روابط عمومی‌ها در دو بخش دولتی و خصوصی تشریح شده است.

فصل دوم کتاب به موضوع اثربخشی و روش‌های سنجش آن پرداخته شده و در ادامه تکنیک‌های کاربردی در روابط عمومی معرفی شده است.

در فصل سوم هم تلاش شده الگویی برای راهبردهای اصلی کار روابط عمومی‌ها تدوین و پیشنهاد شود. این الگو به پاس تلاش‌های مرحوم سیروس پارسا در حوزه روابط عمومی، «روابط عمومی پارسا» نام گرفته و نگارنده کتاب معتقد است الگویی مناسب و سازگار با ویژگیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران است.

کتاب 291 صفحه‌ای «روابط عمومی در ایران» در شمارگان 1500 نسخه و با بهای 3500 تومان از سوی دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها راهی بازار شده است.

کد مطلب 1435226

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