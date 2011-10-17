اجلاس توسعه ترانزیت و لجستیک در منطقه اکو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار هرمزگان در مراسم آغازین این اجلاس با بیان اینکه ترانزیت کالا نقش بسزا و تاثیرگذاری در اقتصادی هر کشوری ایفا می‌کند، عنوان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی رشد کنونی اقتصاد و صنعت خود را مدیون ترانزیت هستند.

وی عنوان کرد:‌ ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی منطقه از موقعیت مطلوبی برای استفاده بهینه از این صنعت برخوردار است.

استاندار هرمزگان اظهار داشت: موقعیت خاصی که کشور با آن روبه رو است می‌تواند موقعیتی مطلوب برای خود و کشورهای همسایه فراهم کند تا از این مزایای ترانزیت کالا به خوبی بهره مند شود.

عزیزی بیان کرد: ایران به جهت ترانزیت کالا شرایط ویژه‌ای را داراست که استان هرمزگان به دلیل موقعیت ویژه استقرار جغرافیایی، استراتژیک ژئوپلتیک در منتهی علیه کریدور شمال جنوب دارای یک مزیت آشکار در ترانزیت کالا است.

وی وجود زیربناها و زیرساختهای نیرومند و توسعه یافته مانند بنادر تجاری شهید رجایی، شهید باهنر و بندر لنگه، مناطق آزاد تجاری قشم و کیش، مناطق ویژه اقتصادی سه گانه، کشتی سازی خلیج فارس، دسترسی به هر چهارشیوه ترابری زمینی، دریایی، ریلی و هوایی، برخورداری از چهار فرودگاه بین المللی بندر عباس، قشم، کیش و بندر لنگه، مجموعه‌ای از تاسیسات و تجهیزات زیرساختی مرتبط توانایی استان را برای ایفای این نقش عنوان کرد.

عزیزی در ادامه بیان داشت: ‌راه آهن دو خطه بندر عباس- بافق به طور تقریبی 700 کیلومتر ارتباط بنادر استان را با کشورهای آسیای میانه از یک سو و محورهای قفقاز از سوی دیگر ممکن می‌سازد.

استاندار هرمزگان ظرفیت حمل بار از راه‌آهن دو خطه هرمزگان را 40 میلیون تن در سال عنوان کرد و افزود: بندرعباس- سرخس با طول خط دوهزار و 540 کیلومتر و ظرفیت حمل سه میلیون تن، بندرعباس و بنادر شمال (آمیرآباد و ترکمن) با ظرفیت حمل یک میلیون تن، بندرعباس- رازی با ظرفیت دو میلیون تن و بندرعباس- جلفا با ظرفیت دو میلیون تن از جمله قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود خطوط ریلی و دریایی می‌باشد.

وی در ادامه خطاب به اعضای کارگروه اجلاس ترانزیت و لجستیک کشورهای عضو اکو سه پیشنهاد را مطرح کرد.

وی تسریع در الکترونیکی کردن تبادل داده‌ها بین گمرکات کشورهای عضو، پیوستن کشورهای عضو به کنوانسیونهای مرتبط با حمل و نقل بین‌المللی و نیز سایر کنوانسیون‌های تسهیل کننده تجارت بین‌المللی و موافقت‌های کشورهای عضو جهت استفاده از بارنامه‌ها و راه‌نامه‌های متحدالشکل توصیه شده توسط کنوانسیون‌های بین‌المللی را از جمله پیشنهادهای خود برای تسهیل و بهتر شدن ارتباطات ترانزیتی بیان کرد.