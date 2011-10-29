سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 14 پژوهش در معاونت آموزش و پژوهش مرکز پزشکی حج و زیارت مورد مطالعه قرار گرفته است گفت: این تحقیقات بر روی بیماریهای شایع و حتی مسائل فرهنگی در جامعه پزشکی انجام شده که برای نخستین بار در کشور انجام می شود.

ثبت نتایج معاینات تمامی زائران بر روی نرم افزار و بانک اطلاعاتی

وی در مورد نرم افزار طراحی شده برای ثبت معاینات زائران گفت: این نرم افزار هم اکنون طراحی شده و بر روی لب تاپهای پزشکان حج و عتبات نصب شده و تمامی اطلاعات معاینات زائران بر روی این نرم افزار ثبت می شود.

پزشکان کاروانها ملزم هستند در سفر به حج و عتبات حتما با لب تاپ حضور داشته و نرم افزار را که بر روی سایت مرکز پزشکی قرار دارد بر روی رایانه خود نصب کنند. در این نرم افزار وقتی که بیمار به پزشک کاروان مراجعه می کند نتایج معاینات بر روی این نرم افزار ثبت می شود.

درخواست مرکز پزشکی حج برای حضور در کمیته تغذیه سازمان حج و زیارت

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در پاسخ به این نکته که با توجه به اهمیت طبخ و نوع غذا برای زائران و بیماران چرا این مرکز دخالتی در طبخ غذای زائران در موسم حج و عتبات عالیات ندارد گفت: این پیشنهاد را به رئیس سازمان حج و زیارت داده ایم و ایشان هم پذیرفته اند ولی در دستور العملهای سازمان حج هنوز ابلاغ نشده است تا مرکز پزشکی حج هم عضو کمیته تغذیه حج و زیارت باشد.

وی افزود: به عنوان مثال سرو نوشابه برای زائران انتقاد پزشکان حج را به همراه داشت که حتی پیشنهاد داده شد دوغ و آب جایگزین نوشابه شود و حتی در نوع غذا هم مواردی وجود داشت. اطلاعات پزشکان از وضعیت سلامت زائران می تواند در نوع طبخ غذا تاثیر داشته و مانع از تشدید برخی بیماریهای رایج شود. هر چند آقای لیالی از حضور مرکز پزشکی حج در کمیته تغذیه استقبال کردند ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

ارائه خدمات پزشکی به جانبازان برعهده بنیاد شهید است

ریاض در مورد ارائه خدمات پزشکی به جانبازان در موسم حج گفت: مرکز پزشکی حج همیشه پیشنهاد همکاری و ارائه خدمات به بنیاد شهید داده است ولی وظیفه ارائه خدمات به جانبازان بر عهده بنیاد شهید است. البته به معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید هم باید متذکر شد که اگر نیازمند ارائه خدمات خاص یا ویژه ای در حج هستید در ایران اطلاع دهید چون در موسم حج گاهی مواقع تامین این خدمات بسیار مشکل است و باید قبلا پیش بینی آن شده باشد.

برای زائران معتاد دارو نداریم

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در مورد زائران معتاد در موسم حج گفت: ما برای معتادان در حج دارو نداریم و درمانها تنها با داروهای مسکن است و متادون درمانی نداریم. البته در سال گذشته خیلی مشکل حادی در مواجهه به زائران معتاد نداشتیم.

مستندات مرکز پزشکی حج در صحنه مجروحیت و شهادت زائران سند مهمی برای احراز جانبازی و شهادت است

ریاض در مورد ارائه خدمات پزشکی به زائران ایرانی در عراق گفت: هم اکنون 11 درمانگاه در عراق به صورت مطبهای 8 ساعته، 16 ساعته و شبانه روزی در حال ارائه خدمات پزشکی به زائران کربلا، سامرا و کاظمین هستند.

وی افزود: در صورت هرگونه انفجار، بمبگذاری و عملیات انتحاری در عراق که موجب مجروح یا کشته شدن زائران شود مرکز پزشکی حج نخستین تیم اعزامی به محل حادثه است هر چند که محدودیت تردد آمبولانسی ایران در عراق وجود دارد ولی با تعاملات دوستانه تردد وجود دارد و به سرعت در محل حادثه حاضر می شویم و مجروحان حادثه را به بیمارستانهای عراق منتقل می کنیم.

ریاض گفت: البته فیلمبرداری از صحنه عملیاتهای تروریستی که در آن زائران ایرانی قربانی می شوند در دستور کار مرکز پزشکی حج است.

نماینده رئیس جمهور در جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه بر اساس قوانین عراق حمل اجساد و تشخیص فوت با کشور عراق است گفت: گزارشات مکتوب مرکز پزشکی حج یکی از مهمترین اسناد برای احراز جانبازی و شهادت زائران در عتبارت عالیات است.

ریاض در پاسخ به اینکه آیا اعزام حجاج متوفی از مکه به ایران برعهده مرکز پزشکی حج است گفت: این وظیفه برعهده سازمان حج و زیارت است و باید چندین مرحله اداری را در کشور عربستان طی کنند تا مجوز صادر شود.

اعتبارات لازم برای ساخت بیمارستان در عراق آماده است/ منتظر صدور مجوز دولت عراق هستیم

ریاض در مورد ساخت بیمارستان در عراق گفت: اعتبارات لازم برای ساخت بیمارستان در عراق هست ولی منتظر هستیم تا کشور عراق مجوز ساخت بیمارستان را صادر کند. ترسیم نقشه ساخت این بیمارستان هم بستگی به نوع مجوز دارد و باید دید که عراق مجوز چه بیمارستانی را صادر می کند.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده