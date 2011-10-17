دلایل دانشگاه شریف برای اعتراض به رتبه 300 دانشگاههای دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه بین المللی تایمز طی دو هفته گذشته جدیدترین رتبه بندی دانشگاههای جهان را اعلام کرد که در این میان دانشگاه صنعتی شریف به عنوان تنها دانشگاه ایرانی رتبه بین 300 تا 350 را از آن خود کرد.

در حالیکه دانشگاه صنعتی شریف موفق به کسب این رتبه میان سایر دانشگاههای جهان شد، اما بیانیه ای را صادر کرد که در آن مدعی شد در این رتبه بندی شخصهای فرهنگی اش لحاظ نشده است.

دانشگاه شریف در بیانیه خود تاکید کرد: "این دانشگاه بر این باور است که جامع و مانع بودن شاخصهای این رتبه ‌بندی و وزن آنها در سنجش نهایی با الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در عرصه فعالیتهای دانشگاهی فاصله دارد. به عنوان مثال، در این رتبه بندی وزن فعالیتهای ارتباط با صنعت اندک است، در حالی که این دانشگاه براساس سیاستهای ابلاغی نظام یکی از مهم ترین رسالتهای خود را رفع مشکلات صنعتی جامعه می ‌داند. به علاوه در این رتبه ‌بندی اشاره ای به شاخصهای فرهنگی دانشگاه به عنوان یک کانون انسان ‌ساز در جامعه نشده است."

رضا روستا آزاد - رئیس دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، درباره شاخصهای فرهنگی که می بایست در رتبه بندی تایمز در نظر گرفته می شد، اما نشد، تاکید کرد: باید قدری به زبان بین المللی تر صحبت کنیم. برای مثال دانشگاه برکلی شاخصهایی دارد که برای رتبه بندی در نظر گرفته نمی شود.

وی به شاخصهای فرهنگی که در ایران هر دانشگاهی می بایست آن را مد نظر قرار دهد اشاره کرد و گفت: شاخصهایی که باید مد نظر داشته باشیم باید شاخصهای امید به زندگی و میزان شادابی از زمان ورود به دانشگاه تا پایان دانش آموختگی باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف، به تفاوت شاخصهای رتبه بندی های مختلف اشاره کرد و در این باره یادآور شد: در کشور ما شاخصهای فرهنگی چون توجه به نماز، نشاط و حجاب در اولویت است، اما درغرب شاخصهایی مثل افسردگی، پوچ گرایی، ناراحتیهای روانی و پژمردگی لحاظ می شود.

روستا آزاد اضافه کرد: در این راستا، اگر شاخص امید به زندگی مد نظر باشد باید گفت زمانیکه دانشجو به دانشگاه وارد می شود شاخص امید به زندگی در او اگر 70 درصد باشد و در دانش آموختگی این عدد به 50 درصد برسد، نشان می دهد دانشگاه در حوزه فرهنگی درست عمل نکرده است. به همین دلیل دانشگاه باید براساس اولویت فرهنگی خود شاخصها را تعیین کند.

از نظر رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه خوب دانشگاهی است که در هر کجا که باشد باید یکی از این شاخصهای مهم فرهنگی را مد نظر بگیرد و بر همین اساس ورودیها و خروجیها را بسنجد.