به گزارش خبرگزاری مهر، تهیهکننده "برج مراقبت" در خصوص داستان این فیلم تلویزیونی گفت: کاراکتر اصلی این داستان ناصری است که در برج مراقبت با همه حساسیتهایش مشغول کار است. در عین حال همسر وی نیز از بیماری خاصی رنج میبرد و او باید حساسیتهای موجود در کار و مشکلات زندگیاش را به شکلی ایدهآل مدیریت کند که در این راه با مشکلاتی رو به رو میشود.
شریفی استفاده از هنرمندان و عوامل بومی و ملی را از ویژگیهای این تله فیلم بیان کرد و گفت: در این فیلم هنرمندانی از جمله محمد حاتمی، روناک یونسی و شهروز ابراهیمی، ایفای نقش میکنند. همچنین قرار است در مراسمی که روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی مراقبت پرواز در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار میشود از این فیلم تقدیر شود.
وی با اشاره به ظرفیت های موضوع این فیلم تلویزیونی خاطرنشان کرد: به زودی سریالی 30 قسمتی با همین مضمون به صورت اپیزودیک در مرکز کیش تهیه خواهد کرد.
عوامل تولید تله فیلم برج مراقبت عبارتند از تدوین: احسان اجتهادی، صدابردار: علیرضا نیازی، مدیر تصویر بردار: علی مزینانی و طراح گریم: بابک شعاعی.
"برج مراقبت" که در صدا و سیمای مرکز کیش تولید شده است پنجشنبه 28 مهر ماه ساعت 20:30 از شبکه سوم سیما پخش میشود.
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