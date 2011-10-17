نهایت دقت را در تنظیم آثار علیزاده به خرج دادم

بهزاد عبدی آهنگساز که در تازه ترین اجرای ارکستر موسیقی ملی تنظیم مجدد آثار حسین علیزاده برای ارکستر را به عهده داشته است ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف تنظیم این آثار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : تنظیم آثار حسین علیزاده برای ارکستر کار راحتی نیست چراکه تمام ظرافت ها و ریزه کاری هایی که یک آهنگساز در ساخت اثر خود به کار برده است باید در تنظیم مجدد اثر حفظ شود و من هم سعی کردم که برای تنظیم آثار این استاد موسیقی ، نگاه تازه تر و انرژی نوینی را به کارگیرم و این نگاه به خصوص در قطعه ترکمن بیش از هر عنوان دیگری مشهود است.

وی در پاسخ به این سئوال که قطعه ترکمن یک بار دیگر در گذشته توسط هشیار خیام برای اجرا با ارکستر اکراین تنظیم شده بود و تفاوت های آن با تنظیم مجدد این قطعه برای ارکستر موسیقی ملی چیست گفت : تنظیم این قطعه برای ارکستر اکراین تنظیمی برای سازهای زهی بود و با تنظیم با ارکستر سازهای موسیقی ملی متفاوت است در واقع این تفاوت در نوع نگاه به تنظیم قطعه تعریف می شود و به اعتقاد من هریک از این تنظیم ها نگاهی رو به جلو دارند و به این معنا که هریک از تنظیم ها حرف تازه ای از اصل اثر را بیان می کنند.

این آهنگساز در ادامه افزود : به اعتقاد من ارکستر موسیقی ملی یکی از بهترین ارکسترهای فعال در عرصه موسیقی است که با وجود بردیا کیارس به عنوان رهبر جوان و کاربلد در این عرصه می توان به آینده با قدرت این ارکستر بیش از پیش امیدوار بود و آنچه در تمرین ها می شنیدم مبین این مطلب است و مطمئن هستم که ارکستر موسیقی ملی از نظر صدادهی با کمترین کاستی به روی صحنه می آید.

بهزاد عبدی در پایان صحبت های خود با اشاره به برنامه های آتی خود در حوزه آهنگسازی گفت : فیلم "زمان مادری" به کارگردانی قربان محمد پور و تهیه کنندگی حسین زندباف به پایان رسیده است و به تازگی هم دو قطعه موسیقی "گیرنده" به کارگردانی مهرداد غفارزاده و "شیر تو شیر" به کارگردانی ابراهیم فروزش را در دست کار دارم.