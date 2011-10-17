مدیر کل بورس وزارت علوم به مهر خبر داد: راه اندازی کانون موسسات اعزام دانشجو به خارج/ فعالیت 180موسسه غیرمجاز

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعداد موسسات غیرمجاز اعزام به خارج در کشور، اظهار داشت: آماری که از ابتدای مسئولیتم در این حوزه دارم نشان می دهد تعداد موسسات غیر مجاز اعزام به خارج بیش از 180 موسسه در کشور است و باید کاری کنیم که تنها موسساتی که دارای مجوز هستند در این خصوص اقدام کنند.

وی با اشاره به راه اندازی کانون موسسات اعزام به خارج، ادامه داد: به همین جهت است که کانون موسسات اعزام به خارج را راه اندازی کردیم تا تصدی گری این مسائل در وزارت علوم کمتر و باعث شود خود موسسات شخصیت پیدا کنند این موسسات باید خودشان پیگیر اموراتشان با توجه به علم، مهارت و تجربه ای که در این زمینه دارند، باشند.

مسلمی نائینی مدیران این موسسات را افرادی فرهیخته و دانشگاهی خواند و گفت: بسیاری از مدیران موسسات اعزام به خارج، فرهیخته و استاد دانشگاه یا از بازنشستگان وزارتخانه های امور خارجه، علوم و بهداشت هستند.

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، درباره اساسنامه کانون موسسات اعزام به خارج، گفت: این اساسنامه را اعضای موسسه نوشته اند. در اردیبهشت سال جاری در یک گردهمایی روسای موسسات 9 نفر را از میان مدیران انتخاب کردند تا این اساسنامه تدوین شود که البته تدوین و برای تمام اعضا ارسال شده تا نظراتشان را اعلام کنند.

به گفته مسلمی نائینی، در گردهمایی بعدی این اساسنامه تصویب و یک گروه به عنوان هیئت مدیره این کانون انتخاب می شوند.