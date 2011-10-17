اروپا با توسعه شهرکها به شدت مخالف است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون در بیانیه ای در واکنش به توسعه شهرکها اظهار داشت: توسعه شهرکهای جدید در قدس شرقی غیرقابل قبول است و بر خلاف تعهدات اسرائیل در طرح نقشه راه است.

در ادامه بیانیه آمده است : توسعه شهرکها طبق قوانین بین الملل غیر قانونی است و ما از اسرائیل می خواهیم از پروژه های احداث شهرکهای جدید چشم پوشی کند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی هفته گذشته از تصمیم خود برای احداث دو هزار و 600 واحد مسکونی جدید در قدس شرقی خبر داد و همچنان با چراغ سبز غربی ها و سکوت رژیمهای عربی به این اقدامات غیر قانونی ادامه می دهد.