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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

کاترین اشتون:

اروپا با توسعه شهرکها به شدت مخالف است!

اروپا با توسعه شهرکها به شدت مخالف است!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از سیاستهای شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری مدعی شد که اروپا با توسعه شهرکها به شدت مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون در بیانیه ای در واکنش به توسعه شهرکها اظهار داشت: توسعه شهرکهای جدید در قدس شرقی غیرقابل قبول است و بر خلاف تعهدات اسرائیل در طرح نقشه راه است.

در ادامه بیانیه آمده است : توسعه شهرکها طبق قوانین بین الملل غیر قانونی است و ما از اسرائیل می خواهیم از پروژه های احداث شهرکهای جدید چشم پوشی کند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی هفته گذشته از تصمیم خود برای احداث دو هزار و 600 واحد مسکونی جدید در قدس شرقی خبر داد و همچنان با چراغ سبز غربی ها و سکوت رژیمهای عربی به این اقدامات غیر قانونی ادامه می دهد.

 

  

کد مطلب 1435251

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