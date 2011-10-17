چاوز بار دیگر به کوبا سفر کرد/ شیمی درمانی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هوگو چاوز" در گفتگو با شبکه تلویزیونی "وی تی وی" پیش از سفر به کوبا اظهار داشت : این سفر ادامه پروسه درمان است که چهار ماه پیش شروع شد و معاینه ها نشان می دهد هیچ سلول سرطانی در بدنم وجود ندارد.

این رئیس جمهوری 57 ساله همچنین قول داد که مردم ونزوئلا را در جریان نتایج معالجات خود قرار می دهد.

چاوز در ماه ژوئن در کوبا تحت عمل جراحی قرار گرفت و یک غده سرطانی که به اندازه توپ بیسبال بود از بدن وی خارج شد و از آن زمان تا کنون رئیس جمهوری ونزوئلا تحت درمان قرار دارد.

به گفته چاوز، مرحله دوم شیمی درمانی به منظور نابودی کامل ویروسهای سرطان زا و جلوگیری از بازگشت بیماری انجام می شود.

بیماری چاوز پرسشهای زیادی را درباره آینده دولت ونزوئلا و نیز سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور به وجود آورده است.