  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

چاوز بار دیگر به کوبا سفر کرد/ شیمی درمانی ادامه دارد

چاوز بار دیگر به کوبا سفر کرد/ شیمی درمانی ادامه دارد

رئیس جمهوری ونزوئلا پس از پایان چهارمین دوره شیمی درمانی برای انجام آزمایشات پزشکی و معالجه بیماری سرطانش، کاراکاس را به مقصد هاوانا ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هوگو چاوز" در گفتگو با شبکه تلویزیونی "وی تی وی" پیش از سفر به کوبا اظهار داشت : این سفر ادامه پروسه درمان است که چهار ماه پیش شروع شد و معاینه ها نشان می دهد هیچ سلول سرطانی در بدنم وجود ندارد.

این رئیس جمهوری 57 ساله همچنین قول داد که مردم ونزوئلا را در جریان نتایج معالجات خود قرار می دهد.

چاوز در ماه ژوئن در کوبا تحت عمل جراحی قرار گرفت و یک غده سرطانی که به اندازه توپ بیسبال بود از بدن وی خارج شد و از آن زمان تا کنون رئیس جمهوری ونزوئلا تحت درمان قرار دارد.

به گفته چاوز، مرحله دوم شیمی درمانی به منظور نابودی کامل ویروسهای سرطان زا و جلوگیری از بازگشت بیماری انجام می شود.

بیماری چاوز پرسشهای زیادی را درباره آینده دولت ونزوئلا و نیز سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور به وجود آورده است.

کد مطلب 1435252

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها