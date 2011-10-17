آبگیری دریاچه مصنوعی؛ بهار 91 / تبدیل دامنه البرز به تفرجگاه چند میلیون نفری

به گزاش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح آبشار تهران و 22 پروژه عمرانی منطقه 22 با ابراز امیدواری از این که با همکاری دولت، ‌مجلس و مردم و نخبگان آینده بهتری برای شهر رقم بخورد ‌اظهار کرد: ‌در این دوره از ساخت و سازهای غیر قانونی در دامنه البرز جلوگیری شده و این کار مانند گذشته لجام گسیخته نیست.

وی ادامه داد:‌ دامنه البرز به یک تفرج گاه بزرگ چند میلیونی برای مردم تهران تبدیل می شود و این ظرفیت وجود دارد که برنامه تا دارآباد ادامه یابد.

قالیباف افزود: آبی که از مجموعه البرز وارد شهر تهران می شود حتی در تابستان گرم شهر، بالغ بر 1600 قنات پرآب از قسمت زیرین البرز را تغذیه می کند ‌اما متاسفانه ما برای آن برنامه مشخصی نداریم و حتی در بسیاری جاها ظاهرا برای ما مزاحمت نیز ایجاد می کند .

شهردار تهران با اشاره احداث دریاچه مصنوعی در منطقه 22 ‌گفت: بعد از جنگ به ما گفتند که قرار است دریاچه ای در این نقطه احداث شود، ‌اما این کار سالیان سال انجام نشد و تا دو سال پیش حتی همکاران خود ما باور نداشتند که این کار شدنی است اما از یکسال پیش اراده جدی بر این کار قرار گرفت تا این پروژه قدیمی شهر را پیگیری کنیم .

وی تصریح کرد: بر اساس قولی که به من داده شده است سال آینده و در بهار 91 دریاچه مصنوعی آبگیری خواهد شد.

شهردار تهران در حاشیه مراسم افتتاح آبشار تهران در منطقه 22 در جمع خبرنگاران گفت : اگر عکس های هوایی شهر تهران در 12 تا 13 سال قبل را ببینید متوجه تفاوت فضای سبز امروز با آن زمان می شوید که قطعا مردم نیز این دگرگونی را در سطح شهر احساس می کنند و به وضوح می بینند.‌

شهردار تهران با تاکید بر این که ایجاد فضاهای فرهنگی و توسعه فضاهای سبز در کاهش آسیب های اجتماعی نقش به سزایی دارد،‌ افزود:‌ به ویژه در تهران که مردم عمدتا در آپارتمان ها زندگی می کنند و فضای باز کمتری دارند و در محیط های کوچک تر زندگی می کنند این که بتوانند در محیط های مناسبی اوقات فراغت خود را بگذرانند از ضروریات است و قطعا اگر چنین مراکزی نباشد به سمت مشکلات اجتماعی سوق پیدا می کنند.

وی توجه به اوقات فراغت شهروندان را از اولویت های شهرداری دانست و افزود : توسعه فضاهای مناسب اوقات فراغت از اقداماتی است که انجام می شود تا شهروندان چنانچه شرایط اقتصادیشان اجازه دهد و دو شیفت مجبور به کار نباشند بتوانند از این فضاها استفاده کنند و شهرداری در همه حوزه های مطالعاتی ،‌فرهنگی ،‌ورزشی و مذهبی مورد نیاز برای گذران اواقت فراغت شهروندان برنامه ریزی کرده است .

قالیباف در ادامه تصریح کرد: عمده پارک هایی که احداث شده است خانوادگی است و حتی پارک هایی نیز ویژه بانوان احداث شده است که تا کنون سه پارک آن به بهره برداری رسیده است و دو پارک دیگر نیز در غرب در منطقه 5 یا 22 و در شرق در منطقه 4 برای بانوان احداث خواهد شد.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این مراسم با بیان این که شهرداری با عوارضی که از مردم دریافت می کند برای خود آن ها برنامه ریزی می کند ، گفت : امیدواریم به تامین منابع مالی مورد نیاز که نیاز به تصویب مجلس دارد توجه ویژه ای شود تا شاهد افتتاح پروژه های بیشتری در تهران باشیم.

مهدی چمران افزود: ما هر قدر تلاش کنیم و کوچک ترین ذرات را بشکافیم بیشتر به نعمات خداوندی نیاز داریم و امیدواریم با بارندگی فراوان سبزی و خرمی به همه کشور ما که در یک منطقه خشک قرار دارد بازگردد و از آب باران به خوبی استفاده کنیم.