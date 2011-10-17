دیدار سفیر ایران در ترکیه با وزیر حمل و نقل و ارتباطات ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار طرفین ضرورت تداوم تلاش های صورت گرفته در جهت توسعه روابط بویژه در زمینه حمل و نقل و ارتباطات که نقش مهمی در توسعه همه جانبه روابط دو کشور خواهد داشت را مورد تائید قرار داده و توافق کردند که در اولین فرصت ممکن هفتمین نشست کمیسیون مشترک حمل و نقل برگزار شود.



لازم به ذکر است که برگزاری کمیسیون مشترک حمل و نقل دو کشور بدلایل مختلف از جمله تغییر وزیر مربوطه در ایران و نیز انجام انتخابات در ترکیه به تعویق افتاده بود که توافق شد وزیر حمل و نقل ترکیه با اعلام تاریخی برای برگزاری آن، از همتای ایرانی خود جهت سفر به ترکیه دعوت کند.



در این ملاقات طرفین بر ضرورت توسعه یافتن بیش از پیش روابط و پیگیری طرح های مورد توافق جهت دستیابی به هدف 30 میلیارد دلاری در حجم روابط تجاری دو کشور تا سال 2015 تاکید کردند.



لازم به توضیح است که حجم روابط تجاری دو کشور در طول هشت ماه اول سال جاری میلادی بالغ بر ده میلیارد و 561 میلیون دلار شد که از کل حجم تجاری سال گذشته نیز فراتر رفته است. انتظار می رود تا پایان سال جاری حجم روابط تجاری دو کشور به بیش از 15 میلیارد دلار افزایش یابد.