مسلمانان کانادا با نگرش منفی جامعه مواجه هستند/ رویکرد ضداسلامی در کبک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، جک جدواب مدیر اجرایی انجمن مطالعات کانادایی اظهار داشت: بیشتر این باورها و نگرشهای منفی تصویرهایی هستند که در سطح جهان علیه مسلمانان ایجاد و در کانادا نیز رواج یافته است.

انجمن مطالعات کانادایی به این نتیجه رسیده است که مسلمانان بزرگترین اقلیتی هستند که در جامعه این کشور با نگاه منفی سایر اعضا رو به رو هستند. تنها 43 درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق دیدگاه بسیار مثبت یا نسبتاً مثبتی درباره مسلمانان داشته اند.

میزان نگرش منفی به مسلمانان در جامعه کانادا حتی بیشتر از نگرش افراد این جامعه به ملحدان است، چرا که 60 درصد از شرکت کنندگان در این تحقیقات دیدگاه بسیار مثبتی به این افراد داشته و یا 61 درصد بومیان کانادا را بسیار مثبت درنظر گرفته اند.

2345 کانادایی در این تحقیق شرکت کرده اند و نتایج آن نشان می دهد که نگرش منفی نسبت به مسلمانان در کبک به عنوان بزرگترین استان این کشور بیشتر از سایر شهرهای کانادا است. تنها 35 درصد از کبکیهایی که در این تحقیق شرکت کرده اند دید بسیار مثبت یا نسبتا مثبتی به مسلمانان داشته اند.

درکبک همچنین بحثهای داغی برسر پوشیدن حجاب درجریان بوده است.

این تحقیق بین 20 سپتامبر و 3 اکتبر با حاشیه خطای مثبت و منفی دو درصد انجام شده است.

جک جدواب مدیر اجرایی انجمن مطالعات کانادایی اعتقاد دارد نتایج این تحقیقات نشان می دهد که هنوز هم پس از گذشت یک دهه از یازدهم سپتامبر نگرش غرب به مسلمانان منفی است.

وی افزود: یک دهه پیش باور شایع این بود که ترویج هماهنگی اجتماعی به غلبه بر لحن خصومت آمیز یا تسکین تنشهای عمومی میان مردم یک جامعه و اقلیتهای مشهود آن جامعه است اما آنچه امروز ایجاد شده تمرکز بر مسلمانان و غیرمسلمانان است.

نظرسنجی های پیشین که در بریتانیا و آمریکا صورت گرفته بود نیز نشان دهنده همین باورهای نادرست و نگرشهای منفی نسبت به مسلمانان است.

براساس اظهارات مدیر اجرایی انجمن مطالعات کانادایی این مسئله در سایر کشورهای غربی نیز وجود دارد و تنها به کانادا اختصاص ندارد از این رو حل این وضعیت نیازمند تلاشهای جهانی برای تغییر باورهای ضد اسلامی است. بی تردید در کانادا سیاستهایی برای اصلاح باورهای عمومی درباره مسلمانان وجود دارد اما تأثیر این برنامه ها بدون همکاری جهانی محدود است.

مسلمانان 9/1 درصد از جمعیت 8/32 میلیونی کانادا را تشکیل داده اند و اسلام پس از مسیحیت کاتولیک در این کشو دومین دین بزرگ محسوب می شود.