صادرات تراکتور ایرانی فراتر از برنامه پیش بینی شده محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ابوالفتح ابراهیمی گفت: مبلغ و حجم صادرات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در بخش تراکتور بین 32 تا 35 درصد بیشتر از برنامه پیش بینی شده صورت گرفته است.

وی افزود: حجم صادرات تراکتور به خارج از کشور در مدت یاد شده نزدیک به یک هزار و 400 دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز رشدی معادل 37 درصد نشان می دهد.

ابراهیمی ارزش صادرات از این مجموعه را نیز 18 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این میزان ارز آوری به کشور در قبال صادرات تراکتورهای تولیدی در تراکتورسازی های تبریز، سنندج و ارومیه وارد کشور شده است.

وی در تشریح عملکرد حوزه صادرات کارخانه های سازنده تراکتور این مجموعه گفت: صادرات از تراکتورسازی تبریز در نیمه نخست امسال یک هزار و 24 دستگاه به ارزش حدودا 14 میلیون دلار، تراکتورسازی کردستان 257 دستگاه به ارزش نزدیک به 3.5 میلیون دلار و تراکتورسازی ارومیه 92 دستگاه به ارزش تقریبا یک میلیون دلار بوده است.

مدیرعامل این گروه صنعتی محصولات صادراتی از مجموعه تحت مدیریتش را هشت نوع اعلام کرد و گفت: انواع تراکتورهای شامل MF285 ، MF399 ، ITM 299 در دو نوع تک و دو دیفرانسیل، محصول ITM240 و تراکتور برنجی جزء تولیدات صادراتی گروه تراکتورسازان محسوب می شوند.

ابوالفتح ابراهیمی در مورد مقصد تراکتورهای صادراتی از تراکتورسازی ایران اضافه کرد: صادرات از این مجموعه به کشورهایی نظیر افغانستان، زیمباوه، عراق، تاجیکستان، قرقیزستان، سیرالئون، سودان و ... صورت می گیرد که در این میان کشورهای همسایه، آفریقایی و آسیای میانه در رده های اول تا سوم مشتریان بازارهای جهانی تراکتورسازی محسوب می شوند.

گفتنی است تراکتورسازی ایران سال گذشته به جهت تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همچنین برتری تکنولوژی ایران در عرصه بین المللی و بهره گیری از توان و تجارب متخصصان داخلی، به عنوان صادرکننده نمونه کشور انتخاب شد.

گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده ادوات کشاورزی با 12 شرکت اقماری که هفت شرکت در تبریز و در خود تراکتورسازی مستقر بود و دو شرکت در سنندج و ارومیه و سه خط تولید نیز در کشورهای ونزوئلا، اوگاندا و تاجیکستان فعال است.

در این مجموعه بیش از پنج هزار نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستند و با توجه به همکاری بیش از 200 قطعه سازی و واحد تولیدی برای تامین قطعات و محصولات مورد نیاز این گروه پیش بینی شاغلین غیر مستقیم مرتبط با این گروه نیز 200 هزار نفر است.