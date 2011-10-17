مدرسه علمیه خواهران در همه شهرها تاسیس شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری عصر یکشنبه در مراسم آغاز به کار مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان آذربایجان شرقی در سخنانی راه اندازی حوزه‌های علمیه خواهران را از امور ضروری دانست و اظهار داشت: در شهرستان‌ها به تدریج مدارس علمیه خواهران راه اندازی می‌شود، ما نیز باید کمک کنیم که بانوان طلبه به کمک و هدایت جوانان تحصیل کرده بیایند.



وی تبلیغ و ترویج دین از سوی بانوان در میان بانوان را موثرتر از تبلیغ از سوی آقایان دانست و تصریح کرد: همه روحانیت، ائمه جماعات و ... تلاش کنند تا این امر در همه شهرها محقق شود و روزی فرارسد که حتی تمام اساتید حوزه های علمیه خواهران از بانوان باشند.



امام جمعه تبریز مقابله با عرفان های نوظهور را از سوی حوزه های علمیه خواهران ضروری دانست و افزود: علاوه بر این کار، خواهران طلبه باید در جلسات زنانه به فعالیت بپردازند و بساط جلسات زنان بی سواد را جمع کنند.



وی با بیان اینکه زنان بی سواد در این گونه جلسات احکام ناصحیح و برخی مطالب شرم آور در مورد دین بیان می کنند، ادامه داد: کار این عده اضلال است.



آیت الله مجتهد شبستری خواستار همکاری علما در زمینه معرفی طلاب تحصیل کرده حوزه های علمیه خواهران به جمع های زنانه شد و گفت: جنس خانم ها مذهبی و عاطفی است و خانم ها بیشتر علاقه مند به فراگیری به مسائل مذهبی هستند.



وی با اشاره به اینکه تا چندی قبل مبلغان دینی تنها از میان برادران بودند، ادامه داد: اما اکنون حوزه‌های علمیه خواهران راه اندازی شده است و بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، این پدیده، پدیده عظیم و مبارکی است.

