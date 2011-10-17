به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی موذن با اشاره به برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن درخرداد ماه سال 86 ، گفت : با برگزاری این کنفرانس مقرر شد تا این پروژه در کلان شهر تهران اجرایی شود و به همین دلیل شورای سیاستگذاری جامعه ایمن شهر تهران تشکیل شد.

وی افزود: به همین منظور و برای پایلوت مدل الحاق منطقه ای یک کلان شهر به شبکه جهانی جوامع ایمن ، کمیته راهبری جامعه ایمن در منطقه 22 شهرداری راه اندازی شد و پس از الحاق این منطقه به شبکه جهانی جوامع ایمن در اردیبهشت 88 ، کمیته های راهبری جامعه ایمن در 21 منطقه دیگر شهر تهران به ریاست شهردار هر منطقه و با حضور دستگاه های دولتی و غیر دولتی و اساتید حوزه و دانشگاه آن منطقه تاسیس شد.

موذن در ادامه تصریح کرد : با این کار ، ضمن الحاق منطقه ای به شبکه جهانی جوامع ایمن به منظور ارتقای عادلانه ایمنی شهروندان هرمنطقه در برابرانواع حوادث عمدی و غیر عمدی که بخشی از بار بیماری و مرگ را در کلان شهر تهران به خود اختصاص داده اند ، از کیفیت زندگی شهروندی کاسته و عواقب اقتصادی و اجتماعی بی شماری دارد با مشارکت موثر شهروندان ، توسعه همکاری های بین بخشی بر اساس رویکرد محله محوری که از تاکیدات شهردار تهران است ، اقدام می شود .

وی با اشاره به الحاق مناطق 4، 5، 10، 20 و 21 به شبکه جهانی جوامع ایمن در مهرماه 89 ، گفت : 27 مهرماه لوح الحاق مناق 1، 2، 3، 14، 13، 15، 16 و 18 توسط کارشناسان این دفتر به شهرداران مناطق اعطا می شود و سایر مناطق نیز در سال 91 به شبکه جهانی جوامع ایمن می پیوندد و به این ترتیب تهران نخستین کلان شهری خواهد بود که به شبکه جهانی جوامع ایمن می پیوندد.