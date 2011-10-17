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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

مشاور شهردار تهران:

تهران نخستین کلانشهر عضو شبکه جهانی جوامع ایمن می‌شود

مشاو عالی شهردار تهران گفت: با پیوستن سایر مناطق تهران که تا کنون عضو شبکه جامعه ایمن نشدند در سال 91 ، تهران نخستین کلان شهری است که به شبکه جهانی جوامع ایمن می پیوندد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی موذن با اشاره به برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن درخرداد ماه سال 86 ، گفت : با برگزاری این کنفرانس مقرر شد تا این پروژه در کلان شهر تهران اجرایی شود و به همین دلیل شورای سیاستگذاری جامعه ایمن شهر تهران تشکیل شد.

وی افزود: به همین منظور و برای پایلوت مدل الحاق منطقه ای یک کلان شهر به شبکه جهانی جوامع ایمن ، کمیته راهبری جامعه ایمن در منطقه 22 شهرداری راه اندازی شد و پس از الحاق این منطقه به شبکه جهانی جوامع ایمن در اردیبهشت 88 ، کمیته های راهبری جامعه ایمن در 21 منطقه دیگر شهر تهران به ریاست شهردار هر منطقه و با حضور دستگاه های دولتی و غیر دولتی و اساتید حوزه و دانشگاه آن منطقه تاسیس شد.

موذن در ادامه تصریح کرد : با این کار ، ضمن الحاق منطقه ای به شبکه جهانی جوامع ایمن به منظور ارتقای عادلانه ایمنی شهروندان هرمنطقه در برابرانواع حوادث عمدی و غیر عمدی که بخشی از بار بیماری و مرگ را در کلان شهر تهران به خود اختصاص داده اند ، از کیفیت زندگی شهروندی کاسته و عواقب اقتصادی و اجتماعی بی شماری دارد با مشارکت موثر شهروندان ، توسعه همکاری های بین بخشی بر اساس رویکرد محله محوری که از تاکیدات شهردار تهران است ، اقدام می شود .

وی با اشاره به الحاق مناطق 4، 5، 10، 20 و 21 به شبکه جهانی جوامع ایمن در مهرماه 89 ، گفت : 27 مهرماه لوح الحاق مناق 1، 2، 3، 14، 13، 15، 16 و 18 توسط کارشناسان این دفتر به شهرداران مناطق اعطا می شود و سایر مناطق نیز در سال 91 به شبکه جهانی جوامع ایمن می پیوندد و به این ترتیب تهران نخستین کلان شهری خواهد بود که به شبکه جهانی جوامع ایمن می پیوندد.

کد مطلب 1435271

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