برداشت 540 هزار تن سیب از باغات آذربایجان غربی/ کاهش تولید 326 هزار تنی

به گزارش خبرنگار مهر، مقصود قربانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: آذربایجان غربی رتبه اول کشور درتولید سیب را داشته و سطح زیر کشت بارور این محصول در استان چهل هزار و 986 هکتار و نهال آن 9 هزار و 700 هکتار بر آورد شده است.

وی اظهار داشت: سیب قرمز و سیب زرد عمده ترین ارقام موجود در آذربایجان غربی هستند که در این راستا 60 درصد این محصول سیب زرد، 30 درصد قرمز و 10 درصد از سایر ارقام است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بیان داشت: قیمت این محصول به صورت تازه خوری در بازار هشت تا 10 هزار ریال بوده که با توجه به کاهش تولید و کیفیت خوب 20 درصد شامل 150 هزار تن به واحد های تبدیلی استان تحویل داده شود.

قربانی با بیان اینکه قیمت سیب زیر درختی قابل مصرف در واحد های کنسانتره و آبمیوه دو هزار و 200 تا سه هزار ریال است، ادامه داد: ظرفیت سرد خانه های استان بیش از 500 هزار تن بوده که امسال 400 هزار تن از این محصول ذخیره می شود.

این مسئول در ادامه اظهار داشت: طی سال گذشته 10 هزار و 888 تن از محصول سیب استان به سایر کشورها صادر شده است که پیش بینی می شود امسال نیز بخشی از محصولات تولیدی به خارج از کشور صادر شود.

وی بیان داشت: با توجه به شرایط اقلیمی و خاک مناسب آذربایجان غربی تولید این محصول با روندی معمولی پیش رفته و این در حالی است که در برخی موارد کشاورزان در فروش آن با مشکل مواجه می شوند.