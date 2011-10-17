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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

نمایش " پلک بزن" در گرگان به روی صحنه رفت

نمایش " پلک بزن" در گرگان به روی صحنه رفت

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایش پلک بزن نوشته حمید رضا میرزایی از شهرستان رامیان در گرگان به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش در حاشیه برگزاری بیست و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان به روی صحنه رفت.
 
 پلک بزن حکایت یک تعداد دوست قدیمی که از بچه گی با هم بزرگ شده اند و هر کدام به دنبال کاری رفته اند را نشان می دهد.

لیلی، شخصیتی است که از دوران کودکی عاشق جلال بوده و با او ازدواج می کند و جلال بعد چند وقت به جبهه رفته و به مقام شهادت نائل می شود.

احسان یزدان پناه که کارگردانی این نمایش را به عهده دارد، متولد 1368 است و از سال 87 وارد این عرصه شده و در کارنامه هنری خود، 16 اثر در شاخه های کارگردانی، بازگردانی و نویسندگی را دارد.
 
مینا رجب زاده، پژمان فردین، محمد میرعرب، محسن قزل سفلو و یاسمین صادقلو در این نمایش ایفای نقش کردند.
کد مطلب 1435273

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