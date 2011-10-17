به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی در این ارتباط گفت: جشنواره بین‌المللی فیلم رشد از قدیمی‌ترین جشنواره‌های کشور است که در طول دوران حیات خود توانسته است با ایجاد یک جریان و حفظ و تداوم آن، در دوره‌ها و مقاطع مختلف در ارتباط با مخاطبان خود اهالی تعلیم و تربیت و دانش آموزان موفق عمل نماید.

کارگردان "تیک تاک" و "کیسه برنج" افزود:‌ باید توجه داشت که تنها تولید مشکل این حوزه نیست، بلکه توزیع درست و نمایش فیلم‌ها به مخاطبان اصلی باید در دستور کار برنامه‌ریزان آموزش وپرورش قرار بگیرد و این قشر از مخاطبان باید در جشنواره و در سایر مقاطع زمانی سال، با سینمای آموزشی تربیتی همراه شوند.

وی که امسال در بخش چلچله جشنواره برگزیدگان رشد داور بخش فیلم‌های بلند با موضوع دانش‌آموزی است، بر نقش برنامه‌ریزی در ساختار آموزش وپرورش جهت خروج از فضای خشک و کم انعطاف در رابطه با دانش آموزان تاکید کرد و افزود: تلاش‌هایی در زمینه پخش و برقراری ارتباط با مخاطبان فیلم‌های آموزشی انجام شده، اما به دلیل کم بها دادن به این امر و وجود مشکلات اعتباری و اختلافات سلیقه‌ای، این اقدام‌ها در حد آرمانی با توفیق همراه نبوده است و باید کار بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

جشنواره فیلم رشد با 46 سال سابقه و 40 دوره برگزاری، قدیمی‌ترین رویداد سینمایی ایران است که هر سال توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

