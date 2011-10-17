صبا در تعقیب مدعیان به شهرداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس روزهای پایانی هفته جاری در حالی وارد هفته یازدهم از نیم فصل نخست خود می‌شود که در یکی از بازی‌های مهم این هفته عصر شنبه سی ام مهر تیم فوتبال صبای قم در دیداری خانگی مقابل شهرداری تبریز صف‌آرایی می‌کند.



دیدار صبا و شهرداری شنبه سی‌ام مهر در قم



این مسابقه از ساعت 16 در پنجمین بازی خانگی شاگردان عبدالله ویسی به میزبانی صبای قم در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم برگزار می‌شود، دیداری که صبا در آن به دنبال جبران شش امتیاز از دست رفته در دو هفته اخیر است.



صبا در پنجمین بازی خانگی میزبان رقبای تبریزی



این پنجمین بازی خانگی تیم فوتبال صبای قم است که در حضور هواداران پرشور این تیم در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار خواهد شد، زیرا عدم همزمانی با دیدار پیروزی و 45 دقیقه زودتر برگزار شدن نسبت به بازی استقلال و ذوب آهن سبب خواهد شد تا تماشاگران بیشتری در این مسابقه خانگی، بازی صبای قم را در مقابل شهرداری تبریز تماشا کنند.



شکست غیر منتظره صبا در دو هفته متوالی لیگ یازدهم



صبای قم در دو هفته اخیر لیگ برتر نمایش خوبی داشته اما نتایج خوبی کسب نکرده است و در دو بازی متوالی مقابل تیم‌های پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان، یکی در تهران و دیگری در قم برابر حریفان خود مغلوب شده است.



شکست های صبا در دو هفته اخیر سبب شد تا این تیم برای نخستین بار در این فصل به مکان چهار جدول رده بندی برسد زیرا تا پایان هفته نهم همواره در یکی از رده های اول تا سوم جدول قرار داشت، هر چند صبا تا کنون در این فصل از این مکان پائین تر نیامده است، اما هفته یازدهم فرصت بسیار مناسبی را در اختیار تیم صبا قرار می‌دهد تا بتواند حتی به مکان دوم جدول نیز صعود کند.



صبا چهارمین تیم جدول لیگ یازدهم



در شرایط فعلی که تیم نفت تهران با 21 امتیاز در صدر قرار دارد، فاصله امتیازات صبا با صدرنشین تنها دو امتیاز است، اما جالب تر این است که اختلاف امتیازی صبای قم با تیم شهرداری تبریز حریف هفته یازدهم خود تنها پنج امتیاز است که پیروزی احتمالی مقابل این تیم هم سبب می‌شود صبا جایگاه خود را در بین تیم های اول تا سوم یک بار دیگر به دست بیاورد آنهم در هفته‌ای که استقلال با ذوب آهن بازی دارد و نفت تهران با پرسپولیس دیدار می کند.



صبای قم در حال حاضر نفت تهران، استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز را با فاصله اندک امتیازی نسبت به خود در بالای جدول می بیند اما با توجه به اینکه تیم‌های بالانشین نیز این هفته مانند صبا بازی‌های سختی پیش رو دارند، صبا این فرصت را دارد که با پیروزی خانگی برابر شهرداری تبریز هم یکی از مدعیان را از صدر به زیر بکشد و هم اینکه در صورت توقف ذوب آهن برابر استقلال و نفت تهران برابر پرسپولیس به رده دوم و یا صدر جدول رده بندی صعود کند.

