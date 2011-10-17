4 سکونتگاه غیررسمی در بروجرد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی صبح دوشنبه در جلسه سکونتگاههای غیر رسمی در محل فرمانداری ویژه بروجرد اظهار داشت: چهار سکونتگاه غیر رسمی شامل 13 هزار خانوار در شهرستان بروجرد شناسایی شده است.

وی افزود: 7.6 درصد مساحت شهرستان جزء محلات اسکان نامتعارف شناسایی شد که برای توانمند سازی سکونت گاههای غیررسمی 36 میلیارد و 500 میلیون تومان نیاز است.

معاون عمرانی فرمانداری ویژه بروجرد ادامه داد: امسال 3 میلیارد تومان برای ساماندهی این سکونت گاهها اختصاص داده شده که از این میزان در سفر وزیر راه و شهرسازی به شهرستان یک میلیارد و 300 میلیون تومان آن تقبل شده و بقیه اعتبار منتظر تصویب نهایی طرح است.

پازوکی تصریح کرد: 69 هزار نفر جمعیت در مناطق یاد شده اسکان دارند که براساس طرح توانمند سازی نسبت به ارتقا مسائل فرهنگی، زیست محیطی، ایجاد زیرساختها، ایجاد اشتغال و مسائل امنیتی برنامه هایی تدوین و اجرا می شود.

وی هدف از برگزاری این جلسه را تصویب طرح توانمند سازی سکونت گاههای غیررسمی شهر بروجرد عنوان کرد.