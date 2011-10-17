ایران از بزرگترین تولید کنندگان زباله جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مزاری پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه جشنواره محصولات شهروندی در مشهد اظهارکرد: در حوزه های فرهنگی همه نهادها خود را صاحب نظر می دانند و در بسیاری از بخش ها این نظرات را اعمال می کنند که این خود از آسیب های فرهنگی کشور محسوب می شود.

وی با انتقاد از عملکرد سلیقه ای نهادهای مختلف کشور در امور فرهنگی ادامه داد: با وجود گذشت 30 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی در کشور هنوز نتوانسته ایم در برخی از معضلات اجتماعی همچون حجاب راهکار درستی را پیش بگیریم.

مزاری برخورد ریشه ای را جایگزینی مناسب به جای سلیقه ای برخورد کردن دانست و اظهار داشت: در حوزه آموزش شهروندی، نهاد متولی شهرداری است که البته به تنهایی نمی تواند مسائل و معضلات پیش رو را ریشه ای درمان کند بلکه این هدف تنها با همت تمام دستگاه های مرتبط با موضوع شهروندی امکان پذیر است.

وی در ادامه گفت: آموزش و پرورش با گنجاندن مسائل شهروندی در کتاب های درسی دانش آموزان می تواند آینده سازان کشور را با امور فرهنگی و شهروندی آشنا و آگاه سازد.

این مقام مسئول، وزارت ارشاد را یکی دیگر از نهادهای تأثیر گذار در عرصه فرهنگ شهروندی بر شمرد و تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در حوزه های فیلم، تئاتر و کتاب کارهای مختلف فرهنگی مرتبط با فرهنگ شهروندی را لحاظ کند و آن را اشاعه دهد.

رییس دبیرخانه کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شهرداری کلان شهرهای کشورفرهنگ رواج یافته مصرف گرایی در جامعه را در نتیجه فیلم ها و سریال هایی دانست که تنها به تبلیغ دکوراسیون لوکس و تجمل گرایی می پرداختند و افزود: هر چند فضای فیلم ها و سریال ها بهتر شده اما صدا و سیما با توجه به اینکه تلویزیون پر مخاطب ترین رسانه است جزو تأثیر گذارترین نهادهای فرهنگی کشور در تفهیم فرهنگ شهروندی است.

مزاری استفاده از بیلبردها و تابلوهای تبلیغاتی فضای شهری را از جمله ابزار رساندن فرهنگ شهروندی به مردم دانست و تصریح کرد: در اصل کلید هر شهر دست شهرداری ها است که اگر از این فضا به درستی جهت الگو سازی فرهنگ شهروندی استفاده نشود، می توان گفت شهرداری ها کم توجهی کرده اند.

وی در خصوص جشنواره شهر فرهنگ گفت: نقاط ضعف این نمایشگاه در مقابل کار بزرگی که انجام شده بسیار ناچیز است و می تواند با توجه به نخستین دوره برگزاری آن جشنواره های دوره های بعدی بهتر و تأثیر گذارتر برگز ار شود.

مزاری رسیدن سه هزار و 800 اثر به این جشنواره را فراتر از تصور برگزارکنندگان این جشنواره دانست و ابراز داشت: همین که تمام مراکز استان ها در این مسئله درگیر شده اند، خود از نقاط قوت برگزاری این جشنواره است.

وی الگو برداری از کارهای قوی نمایشگاه با نگاه مثبت و انتقال این کارگاه ها و نمایشگاه به صورت سیار به مراکز استان ها را از جمله عوامل پیشرفت این جشنواره عنوان کرد و عنوان کرد: با مستقر شدن دبیرخانه دائمی جشنواره شهر فرهنگ در مشهد امیدواریم این جشنواره با قوت در سال های آینده بهتر از امسال برگزار شود.