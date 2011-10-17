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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

زینی وند:

دانشجویان جهادی بهترین پشتیبان برای مقابله با جنگ نرم هستند

دانشجویان جهادی بهترین پشتیبان برای مقابله با جنگ نرم هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج دانشجویی لرستان دانشجویان جهادی را بهترین پشتیبان برای مقابله با جنگ نرم دشمنان دانست.

به گزارش خبر گزاری مهر، کریم‌زینی‌وند در جمع مسئولان بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان اظهار داشت:‌ نباید به موضوع سازندگی به دید یک پیمانکار نگاه کنیم بلکه روحیه جهادی باید در تمام عرصه‌های این کار نمود عینی پیدا کند.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم عرصه های سازندگی را با علم روز پیش ببریم، باید از توان دانشجویان بسیجی استفاده شود تا اثرات مثبت آنرا با تمام وجود لمس کنیم.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی لرستان با اشاره به اینکه بستر مناسبی برای تأمین نیروهای جهادی برای سازندگی استان در دانشگاهها وجود دارد، ادامه داد:‌ اردوهای جهادی بهترین بستر برای شناسایی، رشد و ارتقای دانشجویان به منظور تصدی مسئولیت‌های پیش رو در سطح استان و کشور هستند.

وی با تأکید بر اینکه دانشجویان جهادی به عنوان زبان گویای بسیج سازندگی در پیگیری مطالبات از مسئولان می‌توانند به خوبی نقش ایفا کنند، یادآور شد: باید با برگزاری هر اردوی جهادی دستاوردهای تحقق یافته باید در قالب‌های مختلف منتشر شوند.

کد مطلب 1435288

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