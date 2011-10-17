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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

معتمدی:

1300 کانون فرهنگی هنری در مساجد اصفهان راه اندازی می‌شود

1300 کانون فرهنگی هنری در مساجد اصفهان راه اندازی می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: دبیر کانونهای مساجد فرهنگی، هنری استان اصفهان با اشاره به اینکه تا پایان سال 89 نزدیک به یک هزار و 83 کانون فرهنگی هنری در اصفهان راه اندازی شد، گفت: دنبال هستیم تا تعداد این کانونها تا پایان سال جاری به یک هزار و 300کانون افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضانعلی معتمدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: در سطح استان اصفهان نزدیک به پنج هزار مسجد وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری دنبال هستیم تا 217 کانون در سطح مساجد اصفهان راه اندازی شود، تصریح کرد: نزدیک به 80 درصد از این تعداد کانون را در روستاها راه اندازی خواهیم کرد زیرا در حال حاضر روستاهای ما فاقد کانونهای فرهنگی هستند که باید از این ظرفیت نیز استفاده شود.

700کتابخانه کانونهای مساجد در اصفهان راه اندازی شده است

معتمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تاپایان سال جاری نزدیک به 700 کتابخانه در سطح استان اصفهان راه اندازی و تجهیز شد، ادامه داد: در نظر داریم تا این تعداد کتابخانه به 750 مورد افزایش یابد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به طرح تلاوت نور در مساجد نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در نزدیک به سه هزار مسجد در سطح استان اصفهان این طرح در حال اجرا شدن است که کانونهای فرهنگی هنری مساجد در این خصوص رسالت تهیه قرآن کریم جهت تلاوت را بر عهده دارد.

دبیر کانونهای فرهنگی، هنری مساجد اصفهان توجه به امر آموزش و پژوهش را نیز از دیگر اقدامات انجام شده عنوان و بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به یکصد هسته پژوهش در سطح استان اصفهان راه اندازی شده است.

کد مطلب 1435289

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