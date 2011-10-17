ارائه تسهیلات ویژه در نهمین نمایشگاه «یاد یار مهربان»

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان با ارائه معرفینامه از مدارس خود می‌توانند از تخفیف 30 درصدی برای خرید کتاب در نهمین نمایشگاه یاد یار مهربان استفاده کنند.

همچنین به زودی بسته‌ مخصوص حضور مدیران و نمایندگان مدارس در نمایشگاه ارسال شود. این بسته شامل بن کارت خرید کتاب و بروشور راهنمای حضور مدارس است. مدیران و مسئولان مدارس می‌توانند با استفاده از بن‌های موجود در این بسته، کتاب‌های مورد نیاز را با تخفیف 30 درصد از نمایشگاه تهیه کنند.

همچنین بروشور نمایشگاه اطلاعاتی درباره مکان و زمان برگزاری نمایشگاه، جدول زمانی حضور مدارس، چگونگی استفاده از بخش‌های مختلف، مراحل انتخاب کتاب و گردش کار و مدارک مورد نیاز برای دریافت کتاب را در اختیار نمایندگان مدارس می‌گذارد.

کارت ویژه مدیران مدارس در نمایشگاه «یاد یار مهربان» در همین بسته پیش‌بینی شده است. مدیران یا معلمان شرکت‌کننده با همراه داشتن این کارت می‌توانند از خدمات نمایشگاه تا سقف تعیین شده بهره‌برداری کنند.

همچنین مدیران و نمایندگان مدارس می‌توانند لیست کتاب‌های مورد تائید و قیمت و موضوع هر کتاب را از طریق نشانی www.yym.ir دریافت کنند.

560 ناشر با بیش از 22 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه «یاد یار مهربان» ثبت نام کرده‌اند و این کتاب‌ها هم‌اکنون مرحله ارزیابی و کارشناسی را پشت سر می‌گذارند.

نهمین نمایشگاه «یاد یار مهربان» به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، توسط موسسه نشر شهر و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با هفته‌ کتاب و کتاب‌خوانی از 17 تا 22 آبان ماه در بوستان گفتگو، در محل دایمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران برگزار می‌شود.