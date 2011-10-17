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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

مدیر جهاد کشاورزی کرمانشاه:

کرمانشاه در کشت کلزا رتبه سوم کشور را کسب کرد

کرمانشاه در کشت کلزا رتبه سوم کشور را کسب کرد

کرمانشاه - ‌خبرگزاری مهر: علی اشرف منصوری گفت: استان کرمانشاه در سال زراعی90 – 89 از لحاظ تحقق برنامه ابلاغی توسعه کشت کلزا در این سال در بین 29 استان کشور که کلزا کشت می‌ شود پس از استانهای اردبیل و جیرفت، رتبه سوم کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه در خصوص میزان کلزای خریداری شده بعد از استان‌های مازندران، گلستان و اردبیل رتبه چهارم را کسب نموده است.

وی تصریح کرد: با توجه به ارزش تناوبی زراعت کلزا در الگوی کشت و با در نظر گرفتن افزایش کمی و کیفی این محصول برنامه کشت علیرغم مشکلات موجود در حال پیگیری است  که انشاالله با تلاش کارشناسان مراکز دهستان و شرکت‌های خدمات مشاوره ای سطوح قابل توجهی به کشت کلزا اختصاص می یابد.

در سال زراعی90-89  محصول کلزا در سطح 4400 هکتار در 7 شهرستان برداشت شد و رکورد برداشت دانه کلزا در هر هکتار، 5300 کیلوگرم و در شهرستان کرمانشاه به ثبت رسید.
 

کد مطلب 1435297

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