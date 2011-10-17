کرمانشاه در کشت کلزا رتبه سوم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه در خصوص میزان کلزای خریداری شده بعد از استان‌های مازندران، گلستان و اردبیل رتبه چهارم را کسب نموده است.

وی تصریح کرد: با توجه به ارزش تناوبی زراعت کلزا در الگوی کشت و با در نظر گرفتن افزایش کمی و کیفی این محصول برنامه کشت علیرغم مشکلات موجود در حال پیگیری است که انشاالله با تلاش کارشناسان مراکز دهستان و شرکت‌های خدمات مشاوره ای سطوح قابل توجهی به کشت کلزا اختصاص می یابد.

در سال زراعی90-89 محصول کلزا در سطح 4400 هکتار در 7 شهرستان برداشت شد و رکورد برداشت دانه کلزا در هر هکتار، 5300 کیلوگرم و در شهرستان کرمانشاه به ثبت رسید.

