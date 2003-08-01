انتخاب كابينه در عراق ممكن است تا يك سال بطول انجامد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، پل برمر حاكم غير نظامي آمريكايي در عراق اظهار كرد كه اين غير منطقي نيست اگر ما انتخابات كابينه را در اواسط سال 2004 در نظر بگيريم زيرا تا آن زمان كار نيروهاي آمريكايي نيز در عراق تمام شده نخواهد بود.

بر اساس اين گزارش تلفات آمريكاييان در عراق همچنان ادامه دارد و امروز در فلوجه، سامراء و عامريه به مواضع نيروهاي آمريكايي حمله شد.

بر پايه اين اخبار ديروز يك سرباز يگان زره پوش نيروهاي آمريكايي كشته و سه تن ديگر با انفجار مين در جاده منتهي به فرودگاه بين المللي بغداد مجروح شدند.

در حمله ديگري مردي با پرتاب نارنجك به يك تانك نيروهاي اشغالگر حمله كرد و روز چهار شنبه نيز چهار نظامي هنگ پياده كشته و دو نفر مجروح شدند. چهار عراقي هم كه در اين حمله شركت كرده بودند زخمي شدند.

مقامات آمريكا تصريح كرده اند كه خواستار برگزاري هرچه سريع تر انتخابات هستند تا به آمار تلفات در عراق و هزينه سنگين استقرار دراين كشور پايان دهند.

حملات چريكي در عراق تاكنون باعث مرگ 52 نظامي آمريكايي و هزينه اي بالغ بر 4 ميليار دلار در ماه شده است.



