به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن چوبک در ارتباط با آثار قطاعی خود که هم اکنون در موسسه فرهنگی هنری صبا به نمایش در آمده است، گفت: نقوشی که در تابلوهای من دیده می‌شود همگی متشکل از برگ، ساقه و پرندگانی است که به طور پیوسته در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و متفاوت از اسلیمی‌ها و خطایی‌های رایج در نقاشی ایرانی است، چرا که نوع برش سبب پدید آمدن شکل خاصی از این طرح‌ها شده است که می‌تواند نظر هر بیننده‌ای را جلب کند.

وی ادامه داد: سه اثر از من در قطعات 50 در 60 در این نمایشگاه به نمایش در آمده که این سه اثر را چند سال پیش به موسسه فرهنگی هنری صبا هدیه کرده ‌بودم. هر سه اثر قطاعی هستند و طرح نقوش را شامل می‌شود که به وسیله برش بر روی کاغذ پدید آمده‌اند.



منحنی‌های خاصی از نقوش در این آثار به کار برده شده است که چوبک این منحنی‌ها را متفاوت از اسلیمی‌ها عنوان کرد و از آن به عنوان طراحی پیوسته نام برد و گفت: اسلیمی‌ها نقوشی‌ هستند که بر روی سطح کاغذ طراحی می‌شوند، ولی با توجه به آنکه برشی که قیچی بر روی کاغذ ایجاد می‌کند، اصلاح پذیر نیست. از این رو این نقوش متفاوت از اسلیمی‌ است، به گونه‌ای که از یک نقطه تابلو شروع و در نقطه دیگری از آن ختم می‌شود.



این نقوش در بردارنده برگ وساقه و گاه پرندگانی است که به طور پیوسته در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. نوع برش سبب پدید آمدن شکل خاصی از این طرح‌ها شده است که می‌تواند نظر هر بیننده‌ای را جلب کند. این آثار متشکل از مقوا و کاغذ‌های رنگی است که به صورت دورنگ مکمل در پس‌زمینه و طرح اصلی نمود پیدا می‌کنند.



به گفته وی اغلب از قیچی برای برش قطعاتی که معمولا از جنس کاغذ، مقوا، فلز، چرم و سایر ورق‌هایی که قابلیت برش خوردن را دارند استفاده می‌شود و به این هنر قطاعی می‌گویند و این هنر را به صورت خودآموخته بدون آنکه استادی داشته باشد فراگرفته است.



این هنرمند از برگزاری این نمایشگاه به عنوان راهی برای یادآوری هنری کهن که امروزه از یادها رفته نام برد و افزود: هنر قطاعی علاوه بر تسکین روحی که برای هنرمند خود به همراه دارد می‌تواند در اشکال مختلف ظاهر شود و موارد کاربرد آن نیز متفاوت است.



بیژن چوبک متولد 1344 خرمشهر است و کار هنری خود را از سال 83 آغاز کرده است. وی دیپلم نقاشی خود را از هنرستان هنرهای تجسمی گرفته است و فارغ‌التحصیل صنایع دستی است و هنر قطاعی را برای آنکه هنری منحصر به‌فرد در اختیار داشته باشد انتخاب کرده است و توانسته راهی جدید برای پدید آوردن آثار قطاعی خود بدست آورد.



علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه به خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ مراجعه کنند. این نمایشگاه تا 28 مهر همه روزه بجز ایام تعطیل، از ساعت 10 لغایت 18 ، میزبان عموم بازدیدکنندگان است.