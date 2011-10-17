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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۲

رهبر معظم انقلاب اسلامی:

راه موفقیت این است که مقابل دشمن یک قدم هم عقب نشینی نکنیم

راه موفقیت این است که مقابل دشمن یک قدم هم عقب نشینی نکنیم

حضرت آیت الله خامنه‌ای در جمع مردم پاوه با بیان اینکه راه موفقیت این است که مقابل دشمن یک قدم هم عقب نشینی نکنیم تاکید کردند: ما در سی و دو سال گذشته در برابر دشمنان یک قدم عقب ننشستیم و بعد از هم در مقابل باج خواهی آنها یک قدم هم عقب نشینی نخواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه سفر به استان کرمانشاه امروز وارد شهر پاوه شدند و در جمع پر شور مردم پاوه سخنرانی کردند که گزیده ای از بیانات ایشان در ادامه آمده است:

- دینداری وروشنفکری ازویژگی های مردم پاوه است.

- یکی از نگرانیهای من بیکاری در منطقه است و من با مسئولان این را مطرح کرده‌ام.

- اصرار دارم که در سراسر کشور همه طوری رفتار کنند که دشمن بفهمد در این کشور نمی‌تواند میان مذاهب اسلامی اختلاف ایجاد کند.

- راه موفقیت این است که مقابل دشمن یک قدم هم عقب نشینی نکنیم.

- در سی و دو سال گذشته در برابر دشمنان یک قدم عقب ننشستیم و بعد ازاین هم در مقابل باج خواهی آن ها یک قدم هم عقب نشینی نخواهیم کرد.

کد مطلب 1435301

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