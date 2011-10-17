به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه سفر به استان کرمانشاه امروز وارد شهر پاوه شدند و در جمع پر شور مردم پاوه سخنرانی کردند که گزیده ای از بیانات ایشان در ادامه آمده است:

- دینداری وروشنفکری ازویژگی های مردم پاوه است.

- یکی از نگرانیهای من بیکاری در منطقه است و من با مسئولان این را مطرح کرده‌ام.



- اصرار دارم که در سراسر کشور همه طوری رفتار کنند که دشمن بفهمد در این کشور نمی‌تواند میان مذاهب اسلامی اختلاف ایجاد کند.

- راه موفقیت این است که مقابل دشمن یک قدم هم عقب نشینی نکنیم.

- در سی و دو سال گذشته در برابر دشمنان یک قدم عقب ننشستیم و بعد ازاین هم در مقابل باج خواهی آن ها یک قدم هم عقب نشینی نخواهیم کرد.