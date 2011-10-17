انتقاد شدید فرماندار کرج از بهزیستی

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه علی رغم افزایش بودجه چندین برابری سال 90 نسبت به سال 89 و کمک های بسیار ارزنده اعتبارات سال جاری به میزان دو میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تومان به این اداره که معادل 10 برابر اعتبارات سال گذشته است،ارائه خدمات بهزیستی به جامعه هدف در سال جاری به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی افزود: علی رغم تخصیص این بودجه مناسب ،بهزیستی برای کمک به جامعه هدف و رفع مشکلات مدد جویان ،معلولین ،مهجورین ، کمک به کودکان بی سرپرست و ایجاد چتر حمایتی مالی و درمانی معلولین ، خدمات دهی بسیار ضعیفی داشته است .

ایران نژاد گفت: اداره بهزیستی کرج با این عملکرد نامناسب و ضعیف باعث بروز نارضایتی در جامعه هدف و ایجاد بحران اجتماعی در مدد جویان شهرستان شده است.



