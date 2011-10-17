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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

انتقاد شدید فرماندار کرج از بهزیستی

انتقاد شدید فرماندار کرج از بهزیستی

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج با بیان افزایش اعتبار چندین برابری بهزیستی عملکرد این اداره در خدمات رسانی به جامعه هدف را ضعیف ارزیابی کرده و از این موضوع به شدت انتقاد کرد.

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه علی رغم افزایش بودجه چندین برابری سال 90 نسبت به سال 89 و کمک های بسیار ارزنده اعتبارات سال جاری به میزان دو میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تومان به این اداره که معادل 10 برابر اعتبارات سال گذشته است،ارائه خدمات بهزیستی به جامعه هدف در سال جاری به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی افزود: علی رغم تخصیص این بودجه مناسب ،بهزیستی برای کمک به جامعه هدف و رفع مشکلات مدد جویان ،معلولین ،مهجورین ، کمک به کودکان بی سرپرست و ایجاد چتر حمایتی مالی و درمانی معلولین ، خدمات دهی بسیار ضعیفی داشته است .

ایران نژاد گفت: اداره بهزیستی کرج با این عملکرد نامناسب و ضعیف باعث بروز نارضایتی در جامعه هدف و ایجاد بحران اجتماعی در مدد جویان شهرستان شده است.
 
 
کد مطلب 1435302

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