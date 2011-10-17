به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شریعت نژاد در مراسم قرعه‌کشی حج عمره دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های استان که در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد، با اشاره به اینکه دانشگاهها به‌عنوان موتور محرکه نظام اسلامی مورد هجمه دشمنان هستند، اظهار داشت: دشمنان درصدد پوچ کردن دانشگاهها از علم و ایمان هستند.

وی عنوان کرد: خانواده‌ها زمانی که فرزندان خود را به دانشگاه تحویل می‌دهند انتظار دارند که فررندانشان از بعد تعهد و تخصص ارتقاء یابد با این حال اگر این مهم پس از گذشت چندین سال از عمر دانشجو در دانشگاه محقق نشود همه ما ضرر خواهیم کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تأکید بر اینکه هر دانشجو به عنوان سفیر نظام باید به حج عمره مشرف شود، ادامه داد: دانشجوی ایرانی باید برای دفاع از حقانیت ایران مسلط باشد.

وی با اشاره به اینکه دانشجوی ما تشنه اعتقاد و ایمان ناب است، تصریح کرد: در حالی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با پویایی مسیر پیشرفت را طی می‌کند حکام مستبد برای سقوط این نظام الهی صف کشیده‌اند.

وی با اشاره به اینکه فروپاشی کمونیسم و شوروی از پس لرزه‌های انقلاب اسلامی است، اضافه کرد: امروز پس لرزه‌های این انقلاب در قالب جنبش وال‌استریت به قلب آمریکا هم رسیده است.