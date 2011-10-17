  1. استانها
  2. تهران
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

عملیات میدانی سرشماری به صورت آزمایشی در پیشوا آغاز شد

عملیات میدانی سرشماری به صورت آزمایشی در پیشوا آغاز شد

پیشوا - خبرگزاری مهر: معاون فنی آموزش سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 شهرستان پیشوا از آغاز عملیات میدانی سرشماری به صورت آزمایشی در این منطقه خبر داد.

محمد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه زمان بندی مرکز آمار ایران، عملیات میدانی مرحله دوم آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 از امروز ساعت 9 صبح در شهرستان پیشوا نیز آغاز شد.

وی افزود: 20 گروه چهار نفره شامل یک مسئول و سه مأمور محدوده اطراف حرم جعفربن موسی الکاظم(ع) را تحت پوشش قرار خواهند داد.

این مسئول گفت: این آمارگیری صرفاً آموزشی و برای فراگیری بیشتر آمارگیران بوده و خانوارهایی که از آنان اطلاعات دریافت شده در تاریخ سرشماری که از تاریخ دوم تا 22 آبان ماه سال جاری است، مجدداً اطلاعات اخذ خواهد شد.

کد مطلب 1435308

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها