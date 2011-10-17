عملیات میدانی سرشماری به صورت آزمایشی در پیشوا آغاز شد

محمد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه زمان بندی مرکز آمار ایران، عملیات میدانی مرحله دوم آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 از امروز ساعت 9 صبح در شهرستان پیشوا نیز آغاز شد.

وی افزود: 20 گروه چهار نفره شامل یک مسئول و سه مأمور محدوده اطراف حرم جعفربن موسی الکاظم(ع) را تحت پوشش قرار خواهند داد.

این مسئول گفت: این آمارگیری صرفاً آموزشی و برای فراگیری بیشتر آمارگیران بوده و خانوارهایی که از آنان اطلاعات دریافت شده در تاریخ سرشماری که از تاریخ دوم تا 22 آبان ماه سال جاری است، مجدداً اطلاعات اخذ خواهد شد.