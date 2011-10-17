برداشت سنجد از باغات و حاشیه زمینهای زراعی خوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسین زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سطح زیر کشت سنجد در خوی 13 هکتار و تعداد درختان این میوه بیش از 10 هزار اصله است، افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از 36 تن محصول در این منطقه برداشت شود .

وی با اشاره به اینکه عملکرد تولید سنجد در این شهرستان در مقایسه با میانگین کشور دو برابر است، اظهار داشت: میوه سنجد در چهار نوع و شامل انابی، پائیزی، سفید و سیاه در شهرستان خوی یافت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی خوی بیان داشت: درخت سنجد بیشتر در باغها و حاشیه زمین های زراعی به عنوان درخت بادگیر کشت شده و میوه آن به علت فواید فراوان درمانی، مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.

حسین زاده ادامه داد: استفاده از آرد سنجد بدون جدا کردن پوست و هسته در درمان لثه و دندان، آرتروز، پوکی استخوان، جلوگیری از خون ریزی داخلی معده، دردهای روماتیسمی و مفصلی، درمان اسهال در کودکان و افزایش هوش نقش بسزایی دارد و امروزه از آن در صنعت تولید لوازم آرایشی هم استفاده می شود.

میوه سنجد به عنوان یکی از سین های سفره هفت سین عید نوروز از زمان های قدیم استفاده شده و در فصل زمستان به همراه کشمش، گردو و تخم آفتابگردان آجیلی از جمله تنقلات مردم آذربایجان به شمار می رود.

مردم خوی در گذشته از مخلوط آرد سنجد و شیر یک نوع کلوچه تهیه می کردند که بسیار لذیذ و مقوی بود، برداشت میوه سنجد در خوی تا پایان آبان ماه ادامه می یابد.