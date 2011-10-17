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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

نمایشگاه تجهیزات بحران در کرج برپا شد

نمایشگاه تجهیزات بحران در کرج برپا شد

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش و اطلاع رسانی معاونت خدمات شهری شهرداری کرج از برپایی نمایشگاه تجهیزات بحران در این کلانشهر خبر داد.

محسن کمالی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز همزمان با برگزاری همایش مدیریت بحران، فناوری های نوین، استاندارد و مقاوم سازی در باشگاه میلاد شهرداری کرج، نمایشگاه تجهیزات بحران در این کلانشهر برگزار شد.

وی افزود: این نمایشگاه با حضور معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار البرز، مدیرکل بحران استان، فرماندار و مسئولان شهری برگزار شد.
 
این مسئول عنوان کرد: در این نمایشگاه سازمان آتش نشانی، خدمات موتوری، آرامستانهای شهرداری، مرکز فوریت های پزشکی، جمعیت هلال احمر، سازمان هواشناسی، وزارت دفاع و ... حضور داشتند و ارائه تجهیزات مربوطه پرداختند.
 
کمالی دهقان ادامه داد: این نمایشگاه دارای شش غرفه است که طی یک روز برگزار شد.
 
 
 

 
کد مطلب 1435311

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