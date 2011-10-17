18 سایبان ایستگاههای اتوبوس در باقرشهر نصب شد

رسول وصالی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سایبانها با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال در محدوده و حریم شهر باقرشهر نصب شد.

وی افزود: هدف از نصب ایستگاههای اتوبوس، بهسازی و زیباسازی شهری، ایمن سازی معابر و محل جلوس مسافران است.

این مسئول عنوان کرد: واحد زیباسازی شهرداری باقرشهر به منظور رفاه حال شهروندان و استفاده کنندگان از وسایل حمل و نقل عمومی، ایمن سازی بلوارها، خیابانها و معابر عمومی در محدوده و حریم باقرشهر به نصب این سایبانها اقدام کرده است.

وی ادامه داد: استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از نیازهای اساسی شهروندان است و هدف از نصب این سایبانها رضایتمندی شهروندان و در کنار آن ارائه خدمات مطلوب و در خور شأن به شهروندان است.

وصالی نیا یادآور شد: با اجرای این طرح، سایبانهای قدیمی ایستگاه اتوبوس مستقر در بلوار غدیر، بلوار امام خمینی(ره) و خیابانهای 24 متری طالقانی و 22 بهمن با سایبانهای جدید و زیبا تعویض شدند.