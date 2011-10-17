به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد شیخالاسلامی مدیر گروه قرآن و معارف رادیو قرآن گفت: امسال در ماه مبارک رمضان ویژه برنامهای به نام "گلستان قرآن" از این شبکه رادیویی پخش شد که مورد توجه مخاطبین قرار گرفت .
وی گفت: به علت استقبال شنوندگان رادیو قرآن سری جدید گلستان قرآن از دهه سوم مهر هر شب جمعه از شبکه رادیویی قرآن به روی آنتن میرود.
مدیر گروه قرآن و معارف رادیو قرآن تصریح کرد: در این مجموعه سعی داریم عمق معارفی برنامه را افزایش دهیم به این معنی که بیشتر در مباحث دینی ورود میکنیم تا به بالطبع آن مخاطب را هر چه بیشتر با مباحث اعتقادی و معرفتی آشنا کنیم.
شیخالاسلامی یادآور شد: پخش تلاوتهای درخواستی، استفاده از کارشناسان مطرح در حوزه علوم دینی و قرآنی، ابتهال و ادعیه از جمله برنامههای مجموعه جدید گلستان قرآن است که هر شب جمعه از ساعت 1 تا 4 نیمه شب از رادیو قرآن به روی آنتن میرود.
نظر شما