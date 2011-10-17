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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

تیم ها منحل نمی‌شوند!/

نشست ویژه در استانداری اصفهان برای حل مشکلات ذوب‌آهن

نشست ویژه در استانداری اصفهان برای حل مشکلات ذوب‌آهن

نشست ویژه مسئولان استانداری اصفهان با مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن برای رفع مشکلات این باشگاه و منحل نشدن تیم‌های غیر فوتبالی آن پیش از ظهر امروز در محل استانداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام خبر انحلال رشته‌های غیر فوتبالی باشگاه ذوب‌‍آهن اصفهان، پیش از ظهر امروز دوشنبه خسرو ابراهیمی مدیرعامل این باشگاه نشستی را با محمدمهدی اسماعیلی معاون سیاسی و امنیتی استانداری برگزار کرد. در این نشست اسماعیلی با ابراز مخالفت استاندار و مسئولان استانداری اصفهان با بحث انحلال رشته‌های غیر فوتبالی در باشگاه ذوب‌‍آهن اصفهان، بر برگزاری نشست ویژه برای رفع این مشکل خبر دادند.

در این زمینه مقرر شد عصر امروز دوشنبه نشست ویژه‌ای با حضور مسئولان ارشد استانداری، کارخانه و باشگاه ذوب‌آهن برگزار شود تا اقدامات لازم برای رفع مشکلات این باشگاه و ادامه فعالیت رشته‌های غیر فوتبالی این باشگاه صورت گیرد.

خبر انحلال رشته‌های غیر فوتبالی در باشگاه ذوب‌‍آهن اصفهان به خاطر مشکلات مالی، در حالی مطرح شده است که تیم‌های هندبال و بسکتبال این باشگاه در ماه‌های آینده می‌بایست در مسابقات باشگاه‌های آسیا شرکت کنند.

کد مطلب 1435320

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