اداره برق باید قبل از تیرگذاری در معابر از شهرداری مجوز بگیرد

محسن کمالی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: طبق قرارهای منعقد شده مقرر شد اداره برق پیش از ایجاد و تیرگذاری در سطح معابر شهر از شهرداری مجوز دریافت کند.

وی هدف از اجرای این مهم را ضابطه مند کردن اداره برق در ایجاد تیرهای پایه برق و روشنایی ذکر و عنوان کرد: بررسی و طرح تیرگذاری های مورد درخواست اداره برق در کمیسیون حفاری جهت صدور مجوز از دیگر اهداف اجرایی شدن این مهم است.



این مسئول با تاکید بر ضرورت یکپارچه سازی عنوان کرد: ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در امور ایجاد تیرهای پایه برق از عوامل مهمی است که در اجرای برنامه تدوین شده لحاظ شده است.



کمالی دهقان در ادامه کاهش هزینه های اقدامات ساختاری و زیربنایی را از الزامات مدیریت مالی در مجموعه مدیریت شهری ذکر و بیان کرد: ناهماهنگی در ایجاد تیرهای چراغ برق در سطح شهر باعث صرف هزینه های اضافی می شود.

سرپرست آموزش و اطلاع رسانی حوزه خدمات شهری شهرداری کرج گفت: اخذ مجوز پیش از انجام عملیات تیرگذاری باعث کاهش هزینه های ناشی از عدم هماهنگی در این خصوص می شود.



کمالی دهقان بیان کرد: اخذ مجوز تیرگذاری از شهرداری همچنین باعث جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف زمان می شود.

وی عنوان کرد: ضابطه مند بودن در اجرای عملیات تیرگذاری علاوه بر این زمینه ساز ایجاد رفاه و امنیت شهروندان می شود.