وجود روانشناسان برای تامین سلامت روانی در مدارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فاضل صبح دوشنبه در مراسم نواخت زنگ سلامت در دبیرستان دخترانه فاطمه زهرا (س) این شهرستان بیان داشت: بیشترین عمر دانش‌آموز بعد از خانه در مدرسه است و این موضوع مهم در حوزه سلامت روان اهمیت فراوانی دارد.

وی افزود: انجمن اولیا و مربیان نیز وظیفه سنگینی را در شناخت مشکلات دانش‌آموزان و اقدامات مناسب دارند.

پزشک گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور ادامه داد: اگر کسی به روانپزشک مراجعه کند نباید به او برچسب روانی بودن و مشکلات خاص به آن شخص زد.

فاضل عنوان کرد: اکثر مشکلات روانی با آموزش‌های لازم رفع می‌شود و نیاز به تجویز دارویی ندارد.

وی اضافه کرد: کسانی که به خدا ایمان دارند و برنامه‌های منظم مذهبی را شرکت می‌کنند، استرس‌های کمتری داشته و در برابر مشکلات واکنش‌های بهتر و قوی‌تری را نشان داده‌اند.

این پزشک تأکید کرد: آموزش مهارت‌های زندگی، مهم‌ترین مهارت‌هاست که در تمام زندگی انسان تأثیرگذار خواهد بود.

فاضل تصریح کرد: تعریف بهداشت جهانی از سلامت، بهداشت اجتماعی، فرهنگی، انسانی، اقتصادی و روانی است.