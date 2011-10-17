طرح احیای جنگلهای مخروبه در ریگان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کارگر عصر یکشنبه در بازدید از عرصه های منابع طبیعی ریگان از اجرای پروژه عظیم جف در ریگان خبر داد و افزود: این طرح برای دومین بار در کشور در ریگان اجرا می شود.

کارگر ادامه داد: این طرح با مشارکت اعتباری جف و با همکاری کارشناسان فائو و جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین شده و پس از پیگیریهای جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه از میان 200پروژه مورد تائید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: طرح مذکور آذر ماه سال جاری با اعتبار 11میلیون دلار با رویکرد مشارکت مردمی و حضور کارشناسان در عرصه با مردم جهت توسعه منطقه برای حفظ آب و خاک فقرزدایی ایجاد اشتغال و کار و ایجاد فضای سبز اجرا می شود.

مدیر کل منابع طبیعی کرمان نیز در این بازدید اظهار داشت: این پروژه برای اولین بار در خراسان جنوبی در روستای حسین آباد و برای دومین بار در کشور در شهرستان ریگان اجرا می شود.

محمد علی اسدی با بیان اینکه اجرای این پروژه در سطح 300هزار هکتار صورت می گیرد گفت: طرح جف بیش 80 روستا را در منطقه تحت پوشش قرار می دهد.

علی اسدی با اشاره به اینکه عمده فعالیت این پروژه احیاء جنگلهای مخروبه در این منطقه است عنوان داشت: طرح مذکور یک طرح توسعه همه جانبه است و با توجه به اینکه سازمان بین المللی در این طرح مشارکت دارد این پروژه به نحو احسن اجرا می شود.

وی اظهار داشت: این پروژه طی مدت پنج سال با اعتبار 11میلیارد تومان در این شهرستان اجرا می شود که بیشترین اعتبار آن مربوط به کشورمان و یک چهارم آن از سوی فائو تامین می شود.

این مسئول ابراز داشت: این طرح بازتاب خوبی در زمینه های بهداشت آموزشی کشاورزی و احیاء جنگلهای مخروبه دارد و چهره منطقه محروم ریگان را از این وضعیت تغییر خواهد داد.

وی گفت: اقداماتی که منابع طبیعی استان کرمان در ریگان انجام داده ایجاد جنگل دست گنبکی در سطح شش هزار هکتار است که باعث شد بسیاری از روستاهای ریگان از هجوم شنهای روان نجات پیدا کنند.

در این بازدید فرماندار ریگان نیز گفت: با توجه به اینکه ریگان شهرستانی با آب وهوای گرم و خشک است وهجوم شنهای روان به این شهرستان باعث شده که بسیاری از روستاها در شن مدفون شوند و بسیاری از روستاها متروکه شوند.

محمد برزنگ ادامه داد: تعدادی از روستاهای ریگان مورد محاصره شنهای روان هستند که در صورت انجام نشدن اقدامی از طرف منابع طبیعی این روستاها متروکه و خالی از سکنه می شوند.

وی از منابع طبیعی خواست با توجه به گرمای بالای50 درجه در شهرستان ریگان از نهال هایی برای منطقه استفاده کنند که بومی منطقه باشند و با منطقه سازگاری داشته باشند.