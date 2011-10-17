دکتر اصغر شهابی به بیمارستان شمس تبریز منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پیشکسوت ورزش آذربایجان شرقی روز هجدهم شهریور ماه گذشته و در جریان مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تایلند دچار عارضه قلبی شد و 38 روز است که در کما به سر می برد. دکتر شهابی که طی 20 روز نخست در بیمارستان بانکوک شهر پاتایا تحت مراقبت ویژه پزشکان بود، روز 12 مهر به کشورمان منتقل شد.

همسر دکتر شهابی در مورد آخرین وضعیت وی گفت: شهابی چون در تایلند سکته قلبی کرده بود، احیای قلبی شد. با این کار قلب وی بازگشت اما متأسفانه در همان کشور به دلایلی که مشخص نیست خون یا اکسیژن مدتی به مغر وی نرسیده که این موضوع باعث شده است تا ضایعات مغزی دائمی برای دکتر شهابی به وجود بیاید و در حال حاضر مشکل قلبی وی بر طرف شده و به واکنش های عصبی پاسخ می دهد.