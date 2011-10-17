افتتاح 12 طرح عمرانی در نیمه دوم سال جاری در کرج

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در فصل تابستان مقرر شد که هفته ای یک پروژه از سوی شهرداری کرج در نقاط مختلف این کلانشهر افتتاح و بهره برداری شود.



وی افزود: این اقدام با استقبال بی نظیر شهرودندان مواجه شد و شهرداری اقدامات لازم را برای اجرای این پروژه ها در نیمه دوم سال جاری در دستور کار قرار داد.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه مقرر شد که در نیمه دوم سال جاری نیز هر ماه حداقل دو پروژه از سوی شهرداری کرج در این کلانشهر افتتاح و بهره برداری شود که در مرحله اول ،پارک تاجیکستان افتتاح شد.



آقازاده با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری حداقل 12 پروژه عمرانی در کرج از سوی شهرداری افتتاح می شود، ادامه داد: در افتتاح این پروژه بر افزایش سرانه های فضای سبز و ورزشی تأکید ویژه شده است.

شهردار کلانشهر کرج یادآور شد: امید می رود که طی سال جاری و سال آینده بتوانیم در حد قابل قبولی میزان سرانه فضای سبز این کلانشهر را به خصوص در نقاط محروم افزایش دهیم.

وی با اشاره به عزم جدی مسئولان و مدیران شهرداری در اجرای پروژه های مختلف به خصوص طر ح های عمرانی گفت: در این زمینه مشکلات شهروندان شناسایی،‌ بررسی و اجرا می شود.

این مسئول در ادامه با اشاره به افزایش اعتبار سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج اعلام کرد: در این زمینه طی سال جاری عملیات بهسازی پارک چمران که یکی از بزرگترین پارکهای کرج است، آغاز شده است.

آقازاده اظهار داشت: در این راستا یک و نیم میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی و پاکسازی پارک چمران اختصاص یافته است تا نقاط آلوده آن پاکسازی شود.