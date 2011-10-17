"منطقه آزاد ترکیه" زمینه ورود ایران به بازارهای اروپایی را فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حاتمی با اشاره به دیدار اخیر خود با مدیر منطقه آزاد اروپای ترکیه، اظهار داشت: منطقه آزاد اروپای ترکیه که در قسمت اروپایی این کشور در مرز بلغارستان واقع است در سال 1999 میلادی تاسیس شده و نقش مهمی در ارتباط تولید و صنعت و صادرات ترکیه با کشورهای اروپایی دارد و بدلیل نزدیک بودن منطقه آزاد ارس به کشور ترکیه قصد داریم روابط تجاری و صنعتی و اقتصادی و صادراتی را با این منطقه ایجاد و گسترش دهیم.

به گفته حاتمی، هدف از دیدار با مدیر منطقه آزاد اروپای ترکیه، عرضه و معرفی فرصتهای منطقه آزاد ارس و ایجاد ارتباط سرمایه گذاران ایرانی و ترکیه ای و تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بود.

وی افزود: در این دیدار مزایای سرمایه گذاری و تولید و صادرات منطقه آزاد ارس و اروپای ترکیه را مورد بحث و بررسی قرار دادیم که در نتیجه این دیدار تصمیم گرفته شد تا هیاتی از منطقه آزاد اروپای ترکیه به منطقه آزاد ارس آمده و از نزدیک با فرایندها و شرایط سرمایه گذاری و صادرات در منطقه آزاد ارس آشنا شوند.

وی یادآور شد: ایجاد ارتباط با منطقه آزاد اروپای ترکیه می تواند فرصت خوبی برای سرمایه گذاران تولیدی منطقه آزاد ارس جهت گشایش در بازاریابی و نقدینگی و راه یابی به بازارهای اروپای باشد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به افزایش حجم صادرات در منطقه آزاد ارس گفت: در مدت شش ماهه نخست سال جاری در صادرات قطعی 55 درصد، صادرات حاصل از تولید و ترانزیت خارجی 129 درصد، تولید کالا 76 درصد و در ثبت شرکتها 17 درصد رشد داشته ایم که نشان از خیز منطقه آزاد ارس برای گسترش اقتصاد و حضور در عرصه های بین المللی است.

وی اظهار داشت: منطقه آزاد ارس یکی از مهمترین مناطق مرزی و گمرکی ایران به شمار می­رود و تاسیسات گمرک جلفا و ایستگاه راه آهن جلفا با حدود یک قرن سابقه برای انجام تشریفات گمرکی، انبارداری و ترخیص و حمل و نقل سه میلیون تن کالا در سال طراحی و احداث شده اند.