فولاد - مس؛ نبردی برای خروج اهوازیها از بحران

به گزارش خبرنگار مهر، فولاد هفته گذشته هم در برابر داماش گیلان بازی خود را واگذار کرد تا شاگردان مجید جلالی به صورت جدی وضعی بحرانی را تجربه کنند و هم اکنون با کسب 12 امتیاز در رده یازدهم جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه های کشور قرار دارند.

از سویی دیگر تیمهای فولاد خوزستان و مس کرمان در حالی عصر روز پنجشنبه این هفته در یازدهمین هفته از مسابقات لیگ برتر و در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم می روند که فولادیها در آخرین رویارویی خود با این تیم، پیروز از میدان خارج شده اند.



فولاد خوزستان و مس کرمان تاکنون هشت بار در چارچوب مسابقات لیگ برتر به مصاف هم رفته اند که دو بازی با برتری فولاد به پایان رسیده، دو دیدار با تساوی خاتمه یافته و چهار بار هم مس پیروز شده است.



دیدار رفت دو تیم در فصل گذشته با پیروزی یک بر صفر مس در کرمان خاتمه یافت اما فولادمردان در بازی برگشت در اهواز جبران کردند و با تک گل مهدی مومنی به پیروزی رسیدند.



از بازیکنان فولاد که فصل قبل در برابر مس به میدان رفتند و هم اکنون نیز در این تیم توپ می زنند می توان به جلال کاملی مفرد، امید خورج، مهرداد جماعتی، بختیار رحمانی، جابا مجیری، رضا نوروزی، آرش افشین، مهدی مومنی، میثم کریمی و آندره رینالدو اشاره کرد.



ارشاد یوسفی، علیرضا غدیری، فرهاد سالاری پور، شجاع خلیل زاد، عادل کلاه کج، میلاد شیخ فخرالدینی و احمد حسن زاده هم بازیکنانی هستند که فصل گذشته با پیراهن مس در برابر فولاد به میدان رفتند.



نارنجی پوشان کویر در 10 هفته برگزار شده مسابقات لیگ برتر یازدهم صاحب دو برد، دو تساوی و شش باخت شده اند و با هشت امتیاز در رده ماقبل آخر جدول جای دارند. جالب اینکه دروازه این تیم تاکنون 17 بار باز شده که از این نظر، تیم مس را در کنار مس سرچشمه صاحب عنوان بدترین خط دفاعی مسابقات کرده است.



مهرداد پولادی بازیکن ملی پوش مس بهترین گلزن این تیم در فصل جاری با سه گل به شمار می رود . هشت بازیکن دیگر مس نیز هر کدام یک گل به ثمر رسانده اند و جالب اینکه دو گل از مجموع 13 گل این تیم نیز توسط مدافعان تیمهای حریف زده شده است.



با این وجود نقطه قوت مس کرمان پیروزی هفته گذشته این تیم در برابر پرسپولیس تهران است که باعث افزایش روحیه این تیم برای رویارویی با فولاد بحران زده شده است.